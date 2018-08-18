Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Ціна квартирки 500 000. Вартість ремонта не менше 100 000 дол.
есть 2 минуса: это локация и сам дом Дом - полное говно. Отопления там нет, потому что никто из жильцов не получил документы на право собственности соответственно дом не введен в эксплуатацию. Обогреваются электричеством. Соответственно цена этого счасть = стоимость ремонта- амортизация = 150 000 макс
Ціна квартирки 500 000. Вартість ремонта не менше 100 000 дол.
есть 2 минуса: это локация и сам дом Дом - полное говно. Отопления там нет, потому что никто из жильцов не получил документы на право собственности соответственно дом не введен в эксплуатацию. Обогреваются электричеством. Соответственно цена этого счасть = стоимость ремонта- амортизация = 150 000 макс
не говорите ерунду. Что значит нет отопления??? Весь этот комплекс давно введен в эксплуатацию.
ПС. абсолютно согласен что пол ляма в таком доме на похе это неликвид полный
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан). ------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------