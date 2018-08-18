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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2976297729782979

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1251
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
110
Гарні, "модні" МОПи
3%
40
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
265
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
86
Раціональне планування та метраж
16%
195
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
233
Якість будівництва
16%
196
Всього голосів : 1251
Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 19:44

  Жека79 написав:та не, он тут причем. Это ж южные врата на метро Осокорки, войцех их не строил

Вроде был какой-то скандал с этим домом, если не ошибаюсь. Но, вообще, делать такой ремонт в таком доме...
UPD Это я спутал со Схидной Брамой.
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 20:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

а Чечетов не отсюда прыгал?
striped
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 20:15

  striped написав:а Чечетов не отсюда прыгал?

Вроде нет.
Кажется прыгал из дома рядом с метро Позняки.
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 20:39

  striped написав:а Чечетов не отсюда прыгал?


не, он прыгнул с Мишуги 12 возле м.Позняки
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 20:43

  striped написав:а Чечетов не отсюда прыгал?

кстати честнейший человек... возглавлял ФГИ и жил на ПОХе...
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 20:51

  Serg-ik написав:як тебе не любити, Києве мій?!
Это он -Киев Faceless
в списке самых востребованных профессий в Киеве — бухгалтеры, водители, менеджеры по продажам, рабочие на производстве, работники складов.... Дополнительно работодатели обеспечивают работников на кухне формой и бесплатными обедами. Доходы официантов выросли с 7–8 тыс. грн до 15 тыс. грн в месяц с учетом чаевых. В элитных заведениях опытные официанты могут рассчитывать на доход в размере 30 тыс. грн

полная версия
https://kurs.com.ua/novost/92150-rabota-2019-komu-povisjat-zarplatu/
Это я к чему? строителей здесь нет. Может потому, что с ними и с их зарплатами нет проблем, потому что 1300 в Файна таун ?


Прошел по ссылке.
"Директор компании-дистрибьютора «Витис Групп» Сергей Мазур признает, что сейчас сложно найти кладовщика, фасовщиков товаров и водителей. «Искать этих специалистов приходится месяцами», — признает Мазур."
Идем смотрим. http://vitis.ua/about_us/jobs/ Это же оно наверно?
Итого 7 штук. Плюс непонятная премия будет или нет. А, да. Кофе с чаем.
Смотрим дальше. Например, в третьем квартале размер средней предлагаемой зарплаты составлял 11,99 тыс. грн, тогда как запрашиваемой — 13,4 тыс. грн.
Ну сколько Витис будет искать кладовщика на 7 тыщ? :mrgreen:
vano80
 
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