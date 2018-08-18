Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Serg-ik написав:як тебе не любити, Києве мій?! Это он -Киев Faceless
в списке самых востребованных профессий в Киеве — бухгалтеры, водители, менеджеры по продажам, рабочие на производстве, работники складов.... Дополнительно работодатели обеспечивают работников на кухне формой и бесплатными обедами. Доходы официантов выросли с 7–8 тыс. грн до 15 тыс. грн в месяц с учетом чаевых. В элитных заведениях опытные официанты могут рассчитывать на доход в размере 30 тыс. грн
Прошел по ссылке. "Директор компании-дистрибьютора «Витис Групп» Сергей Мазур признает, что сейчас сложно найти кладовщика, фасовщиков товаров и водителей. «Искать этих специалистов приходится месяцами», — признает Мазур." Идем смотрим. http://vitis.ua/about_us/jobs/ Это же оно наверно? Итого 7 штук. Плюс непонятная премия будет или нет. А, да. Кофе с чаем. Смотрим дальше. Например, в третьем квартале размер средней предлагаемой зарплаты составлял 11,99 тыс. грн, тогда как запрашиваемой — 13,4 тыс. грн. Ну сколько Витис будет искать кладовщика на 7 тыщ?
vano80 написав:Прошел по ссылке. "Директор компании-дистрибьютора «Витис Групп» Сергей Мазур признает, что сейчас сложно найти кладовщика, фасовщиков товаров и водителей. «Искать этих специалистов приходится месяцами», — признает Мазур." Идем смотрим. http://vitis.ua/about_us/jobs/ Это же оно наверно? Итого 7 штук. Плюс непонятная премия будет или нет. А, да. Кофе с чаем. Смотрим дальше. Например, в третьем квартале размер средней предлагаемой зарплаты составлял 11,99 тыс. грн, тогда как запрашиваемой — 13,4 тыс. грн. Ну сколько Витис будет искать кладовщика на 7 тыщ?
Вот только за чей счет эта фирма повысит зарплаты кладовщикам? Очевидно же, что заложит в цену товара и заплатите за это вы, придя в магазин как покупатель. Придете так раз, другой, третий - и начнете у своего работодателя тоже требовать индексацию +30%. Ну а дальше все по спирали.