Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
ЖК «Оранж Сити» Об этом ЖК тепло отзывается один из самых преданных читателей блога, уверяя, что цены здесь — самые конкурентные на столичном рынке первичной недвижимости:) В принципе, так оно и есть, квадратный метр в этом ЖК обойдется инвесторам от 15 тыс. грн:)