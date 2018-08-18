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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2977297829792980

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1251
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
110
Гарні, "модні" МОПи
3%
40
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
265
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
86
Раціональне планування та метраж
16%
195
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
233
Якість будівництва
16%
196
Всього голосів : 1251
Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 23:41

ЖК «Оранж Сити»
Об этом ЖК тепло отзывается один из самых преданных читателей блога, уверяя, что цены здесь — самые конкурентные на столичном рынке первичной недвижимости:) В принципе, так оно и есть, квадратный метр в этом ЖК обойдется инвесторам от 15 тыс. грн:)

https://gdevkievezhithorosho.com/2018/12/%D0%BB%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B8%D0%B5-%D0%B8%D0%B7-%D1%85%D1%83%D0%B4%D1%88%D0%B8%D1%85-%D1%82%D0%BE%D0%BF-5-%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B6%D0%BA/

Даже не знаю на кого и подумать :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 23:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

статистика год к году три квартала по сданному жилью в Киеве 59%
грусть печаль
Оранжевый-хит сезона
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