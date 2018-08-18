За даними держсистеми “Є-дата” (проект Мінфіну), 7 грудня комунальне підприємство "Київський метрополітен" перерахувало для ТОВ "Австро-Угорська Лізингова Компанія" (донедавна називалося ТОВ “Укррослізинг”) 366 млн грн та 112 млн грн на підставі мирової угоди від 20 листопада, затвердженої ухвалою Госпсуду м. Києва від 28 листопада.



Згідно з судовими матеріалами і текстом відповідної мирової угоди, на дату її підписання сума заборгованості КП “Київський метрополітен” перед ТОВ “Австро-Угорська Лізингова Компанія” становила 1,65 млрд грн. При цьому боржник зобов’язався погасити весь борг у наступні терміни: 656 млн грн - до 31 грудня 2018 року та 994 млн грн - до 31 грудня 2019 року.



Сторони мирової угоди домовились, що фінансування зобов`язань по виконанню мирової угоди буде здійснюватися за рахунок та в межах асигнувань, передбачених у бюджеті міста Києва, за рахунок власних коштів КП «Київський Метрополітен» та з інших джерел, передбачених законодавством.



“Відсутність передбачених у відповідних бюджетах міста Києва бюджетних асигнувань щодо фінансування зобов`язань за цією Мировою угодою не звільняє Боржника від виконання зобов`язань у розмірі та у терміни, встановлені Мировою угодою.



“У випадку, якщо в ході виконання цієї Мирової угоди відбудуться реорганізація, зміна підпорядкованості чи форми власності однієї зі Сторін, то мирова угода зберігає силу для правонаступника такої Сторони”, - йдеться в мировій угоді.



Нагадаємо, у 2016-2017 рр. суди винесли рішення, згідно з якими КП “Київський метрополітен” мало погасити заборгованість перед ТОВ “Укррослізинг” у розмірі 1,97 млрд грн за договором про фінансові лізингові послуги, відповідно до якого фірма у 2009 році передала метрополітену в користування 40 головних та 60 проміжних вагонів.



Як повідомлялося, напередодні підписання угод з метрополітеном у 2008 році «Укррослізинг» перейшов у власність кіпрської «Impofirm Consulting Limited», близької до екс-регіонала Юрія Іванющенка. Також "Укррослізинг" пов`язували в т.ч. з російським "Внєшекономбанком" (власник Промінвестбанку).



Наразі засновником «Укррослізингу» (ТОВ "Австро-Угорська Лізингова Компанія") значиться кіпрська компанія «Укррослізинг Сайпрус Лімітед», бенефіціаром якої вказаний Уве Крістіан Ешнер. За даними «Youcontrol», до нього бенефіціаром фірми з 2017 року був російсько-український бізнесмен Павло Фукс, який відомий скупкою активів оточення Віктора Януковича.



Нагадаємо, з липня 2018 року вартість проїзду в київському метрополітені зросла з 5 до 8 гривень за поїздку.

