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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2978297929802981>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1251
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
110
Гарні, "модні" МОПи
3%
40
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
265
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
86
Раціональне планування та метраж
16%
195
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
233
Якість будівництва
16%
196
Всього голосів : 1251
Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 23:41

ЖК «Оранж Сити»
Об этом ЖК тепло отзывается один из самых преданных читателей блога, уверяя, что цены здесь — самые конкурентные на столичном рынке первичной недвижимости:) В принципе, так оно и есть, квадратный метр в этом ЖК обойдется инвесторам от 15 тыс. грн:)

https://gdevkievezhithorosho.com/2018/12/%D0%BB%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B8%D0%B5-%D0%B8%D0%B7-%D1%85%D1%83%D0%B4%D1%88%D0%B8%D1%85-%D1%82%D0%BE%D0%BF-5-%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B6%D0%BA/

Даже не знаю на кого и подумать :mrgreen:
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 23:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

статистика год к году три квартала по сданному жилью в Киеве 59%
грусть печаль
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 01:19

  Loft написав:Рейтинг "найбiльш гiвняних ЖК"

Очень достойно об Эврике и Оранже. Особенно улыбнулся отзыв о ковровых маркетерах Оранжа
https://gdevkievezhithorosho.com/2018/12/лучшие-из-худших-топ-5-некомфортных-жк/amp/
Цитата с отзывов:
Я вже очікую на коменти від троля з оранжа)
Погоджуюсь з даним рейтингом найбільш гівняних ЖК

ЖК «Оранж Сити»
Об этом ЖК тепло отзывается один из самых преданных читателей блога, уверяя, что цены здесь — самые конкурентные на столичном рынке первичной недвижимости:) В принципе, так оно и есть, квадратный метр в этом ЖК обойдется инвесторам от 15 тыс. грн:)

Ай да Унуноктий... Даже я со своим Рыбальским, нигде за пределами этой ветки не известен.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 09:45

Школы , садики, да кому это надо , вот 1,65 млрд надо заплатить Фуксу


За даними держсистеми “Є-дата” (проект Мінфіну), 7 грудня комунальне підприємство "Київський метрополітен" перерахувало для ТОВ "Австро-Угорська Лізингова Компанія" (донедавна називалося ТОВ “Укррослізинг”) 366 млн грн та 112 млн грн на підставі мирової угоди від 20 листопада, затвердженої ухвалою Госпсуду м. Києва від 28 листопада.

Згідно з судовими матеріалами і текстом відповідної мирової угоди, на дату її підписання сума заборгованості КП “Київський метрополітен” перед ТОВ “Австро-Угорська Лізингова Компанія” становила 1,65 млрд грн. При цьому боржник зобов’язався погасити весь борг у наступні терміни: 656 млн грн - до 31 грудня 2018 року та 994 млн грн - до 31 грудня 2019 року.

Сторони мирової угоди домовились, що фінансування зобов`язань по виконанню мирової угоди буде здійснюватися за рахунок та в межах асигнувань, передбачених у бюджеті міста Києва, за рахунок власних коштів КП «Київський Метрополітен» та з інших джерел, передбачених законодавством.

“Відсутність передбачених у відповідних бюджетах міста Києва бюджетних асигнувань щодо фінансування зобов`язань за цією Мировою угодою не звільняє Боржника від виконання зобов`язань у розмірі та у терміни, встановлені Мировою угодою.

“У випадку, якщо в ході виконання цієї Мирової угоди відбудуться реорганізація, зміна підпорядкованості чи форми власності однієї зі Сторін, то мирова угода зберігає силу для правонаступника такої Сторони”, - йдеться в мировій угоді.

Нагадаємо, у 2016-2017 рр. суди винесли рішення, згідно з якими КП “Київський метрополітен” мало погасити заборгованість перед ТОВ “Укррослізинг” у розмірі 1,97 млрд грн за договором про фінансові лізингові послуги, відповідно до якого фірма у 2009 році передала метрополітену в користування 40 головних та 60 проміжних вагонів.

Як повідомлялося, напередодні підписання угод з метрополітеном у 2008 році «Укррослізинг» перейшов у власність кіпрської «Impofirm Consulting Limited», близької до екс-регіонала Юрія Іванющенка. Також "Укррослізинг" пов`язували в т.ч. з російським "Внєшекономбанком" (власник Промінвестбанку).

Наразі засновником «Укррослізингу» (ТОВ "Австро-Угорська Лізингова Компанія") значиться кіпрська компанія «Укррослізинг Сайпрус Лімітед», бенефіціаром якої вказаний Уве Крістіан Ешнер. За даними «Youcontrol», до нього бенефіціаром фірми з 2017 року був російсько-український бізнесмен Павло Фукс, який відомий скупкою активів оточення Віктора Януковича.

Нагадаємо, з липня 2018 року вартість проїзду в київському метрополітені зросла з 5 до 8 гривень за поїздку.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 10:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://new.minfin.com.ua/test-kmb?mpl= ... qrDUZ99blI
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 10:35

  Faceless написав:https://new.minfin.com.ua/test-kmb?mpl=co_oz&mpr=telegram&mcr=test_121118&fbclid=IwAR3a8LJ6c28y2cCAAE59baGIpRWdhng0lc1zZM9UyG1z2_JpWqrDUZ99blI

Реклама КГС добралась до минфина)))
Ошибся с Каховской на 200 грн, так что 9 из 10 за знание строек КГС :D
Востаннє редагувалось antey1969 в Сер 12 гру, 2018 10:36, всього редагувалось 1 раз.
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 10:36

  antey1969 написав:
  Faceless написав:https://new.minfin.com.ua/test-kmb?mpl=co_oz&mpr=telegram&mcr=test_121118&fbclid=IwAR3a8LJ6c28y2cCAAE59baGIpRWdhng0lc1zZM9UyG1z2_JpWqrDUZ99blI

Реклама КГС добралась до минфина)))

Попробуйте тест пройдите :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 10:36

  Faceless написав:https://new.minfin.com.ua/test-kmb?mpl=co_oz&mpr=telegram&mcr=test_121118&fbclid=IwAR3a8LJ6c28y2cCAAE59baGIpRWdhng0lc1zZM9UyG1z2_JpWqrDUZ99blI


я лошара, угадал только 7 из 10, переоценил французский квартал
Alex6
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 10:39

  Alex6 написав:
  Faceless написав:https://new.minfin.com.ua/test-kmb?mpl=co_oz&mpr=telegram&mcr=test_121118&fbclid=IwAR3a8LJ6c28y2cCAAE59baGIpRWdhng0lc1zZM9UyG1z2_JpWqrDUZ99blI


я лошара, угадал только 7 из 10, переоценил французский квартал

Тоже чуть не лоханулся с Рыбальским, но вспомнил инфу от Макса и пропетлял)
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 10:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  antey1969 написав:Реклама КГС добралась до минфина)))

ага. Угадай сколько стоит метр: 35, 43 или 56 тыс грн. А потом посмотри нашу публичную отчётность и вычисли, что себестоимость этой недвиги 8-9 тыс грн с НДС. На главный вопрос викторины : "Где же разница?" ответ даст прокуратура :mrgreen:
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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