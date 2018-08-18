Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
ЖК «Оранж Сити» Об этом ЖК тепло отзывается один из самых преданных читателей блога, уверяя, что цены здесь — самые конкурентные на столичном рынке первичной недвижимости:) В принципе, так оно и есть, квадратный метр в этом ЖК обойдется инвесторам от 15 тыс. грн:)
Очень достойно об Эврике и Оранже. Особенно улыбнулся отзыв о ковровых маркетерах Оранжа https://gdevkievezhithorosho.com/2018/12/лучшие-из-худших-топ-5-некомфортных-жк/amp/ Цитата с отзывов: Я вже очікую на коменти від троля з оранжа) Погоджуюсь з даним рейтингом найбільш гівняних ЖК
ЖК «Оранж Сити» Об этом ЖК тепло отзывается один из самых преданных читателей блога, уверяя, что цены здесь — самые конкурентные на столичном рынке первичной недвижимости:) В принципе, так оно и есть, квадратный метр в этом ЖК обойдется инвесторам от 15 тыс. грн:)
Ай да Унуноктий... Даже я со своим Рыбальским, нигде за пределами этой ветки не известен.
Школы , садики, да кому это надо , вот 1,65 млрд надо заплатить Фуксу
За даними держсистеми “Є-дата” (проект Мінфіну), 7 грудня комунальне підприємство "Київський метрополітен" перерахувало для ТОВ "Австро-Угорська Лізингова Компанія" (донедавна називалося ТОВ “Укррослізинг”) 366 млн грн та 112 млн грн на підставі мирової угоди від 20 листопада, затвердженої ухвалою Госпсуду м. Києва від 28 листопада.
Згідно з судовими матеріалами і текстом відповідної мирової угоди, на дату її підписання сума заборгованості КП “Київський метрополітен” перед ТОВ “Австро-Угорська Лізингова Компанія” становила 1,65 млрд грн. При цьому боржник зобов’язався погасити весь борг у наступні терміни: 656 млн грн - до 31 грудня 2018 року та 994 млн грн - до 31 грудня 2019 року.
Сторони мирової угоди домовились, що фінансування зобов`язань по виконанню мирової угоди буде здійснюватися за рахунок та в межах асигнувань, передбачених у бюджеті міста Києва, за рахунок власних коштів КП «Київський Метрополітен» та з інших джерел, передбачених законодавством.
“Відсутність передбачених у відповідних бюджетах міста Києва бюджетних асигнувань щодо фінансування зобов`язань за цією Мировою угодою не звільняє Боржника від виконання зобов`язань у розмірі та у терміни, встановлені Мировою угодою.
“У випадку, якщо в ході виконання цієї Мирової угоди відбудуться реорганізація, зміна підпорядкованості чи форми власності однієї зі Сторін, то мирова угода зберігає силу для правонаступника такої Сторони”, - йдеться в мировій угоді.
Нагадаємо, у 2016-2017 рр. суди винесли рішення, згідно з якими КП “Київський метрополітен” мало погасити заборгованість перед ТОВ “Укррослізинг” у розмірі 1,97 млрд грн за договором про фінансові лізингові послуги, відповідно до якого фірма у 2009 році передала метрополітену в користування 40 головних та 60 проміжних вагонів.
Як повідомлялося, напередодні підписання угод з метрополітеном у 2008 році «Укррослізинг» перейшов у власність кіпрської «Impofirm Consulting Limited», близької до екс-регіонала Юрія Іванющенка. Також "Укррослізинг" пов`язували в т.ч. з російським "Внєшекономбанком" (власник Промінвестбанку).
Наразі засновником «Укррослізингу» (ТОВ "Австро-Угорська Лізингова Компанія") значиться кіпрська компанія «Укррослізинг Сайпрус Лімітед», бенефіціаром якої вказаний Уве Крістіан Ешнер. За даними «Youcontrol», до нього бенефіціаром фірми з 2017 року був російсько-український бізнесмен Павло Фукс, який відомий скупкою активів оточення Віктора Януковича.
Нагадаємо, з липня 2018 року вартість проїзду в київському метрополітені зросла з 5 до 8 гривень за поїздку.
antey1969 написав:Реклама КГС добралась до минфина)))
ага. Угадай сколько стоит метр: 35, 43 или 56 тыс грн. А потом посмотри нашу публичную отчётность и вычисли, что себестоимость этой недвиги 8-9 тыс грн с НДС. На главный вопрос викторины : "Где же разница?" ответ даст прокуратура
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери