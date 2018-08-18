Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Очень достойно об Эврике и Оранже. Особенно улыбнулся отзыв о ковровых маркетерах Оранжа https://gdevkievezhithorosho.com/2018/12/лучшие-из-худших-топ-5-некомфортных-жк/amp/ Цитата с отзывов: Я вже очікую на коменти від троля з оранжа) Погоджуюсь з даним рейтингом найбільш гівняних ЖК
ЖК «Оранж Сити» Об этом ЖК тепло отзывается один из самых преданных читателей блога, уверяя, что цены здесь — самые конкурентные на столичном рынке первичной недвижимости:) В принципе, так оно и есть, квадратный метр в этом ЖК обойдется инвесторам от 15 тыс. грн:)
Ай да Унуноктий... Даже я со своим Рыбальским, нигде за пределами этой ветки не известен.
Ну как бы объективно, посмотри на себя в зеркало и ответь сам себе на вопрос можно ли тебя со мной сравнивать.
vano80 написав:Прошел по ссылке. "Директор компании-дистрибьютора «Витис Групп» Сергей Мазур признает, что сейчас сложно найти кладовщика, фасовщиков товаров и водителей. «Искать этих специалистов приходится месяцами», — признает Мазур." Идем смотрим. http://vitis.ua/about_us/jobs/ Это же оно наверно? Итого 7 штук. Плюс непонятная премия будет или нет. А, да. Кофе с чаем. Смотрим дальше. Например, в третьем квартале размер средней предлагаемой зарплаты составлял 11,99 тыс. грн, тогда как запрашиваемой — 13,4 тыс. грн. Ну сколько Витис будет искать кладовщика на 7 тыщ?
Вот только за чей счет эта фирма повысит зарплаты кладовщикам? Очевидно же, что заложит в цену товара и заплатите за это вы, придя в магазин как покупатель. Придете так раз, другой, третий - и начнете у своего работодателя тоже требовать индексацию +30%. Ну а дальше все по спирали.
Дело не в том за счет чего. Дело в манипуляции. Директор хочет платить зарплату ниже рынка, и удивляется, что не может найти работников. Если у него на складе дорогое бухло, то там мат ответственности на миллионы. За 7 тыщ. Уронил пару бутылок, зарплаты не получил. Остальные вакансии там видел? Работа за компом за 3500. Реально найти человека? Ну а в медиа создаем впечатление - работников не хватает.