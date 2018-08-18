Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Очень достойно об Эврике и Оранже. Особенно улыбнулся отзыв о ковровых маркетерах Оранжа https://gdevkievezhithorosho.com/2018/12/лучшие-из-худших-топ-5-некомфортных-жк/amp/ Цитата с отзывов: Я вже очікую на коменти від троля з оранжа) Погоджуюсь з даним рейтингом найбільш гівняних ЖК
ЖК «Оранж Сити» Об этом ЖК тепло отзывается один из самых преданных читателей блога, уверяя, что цены здесь — самые конкурентные на столичном рынке первичной недвижимости:) В принципе, так оно и есть, квадратный метр в этом ЖК обойдется инвесторам от 15 тыс. грн:)
Ай да Унуноктий... Даже я со своим Рыбальским, нигде за пределами этой ветки не известен.
Ну как бы объективно, посмотри на себя в зеркало и ответь сам себе на вопрос можно ли тебя со мной сравнивать.
vano80 написав:Прошел по ссылке. "Директор компании-дистрибьютора «Витис Групп» Сергей Мазур признает, что сейчас сложно найти кладовщика, фасовщиков товаров и водителей. «Искать этих специалистов приходится месяцами», — признает Мазур." Идем смотрим. http://vitis.ua/about_us/jobs/ Это же оно наверно? Итого 7 штук. Плюс непонятная премия будет или нет. А, да. Кофе с чаем. Смотрим дальше. Например, в третьем квартале размер средней предлагаемой зарплаты составлял 11,99 тыс. грн, тогда как запрашиваемой — 13,4 тыс. грн. Ну сколько Витис будет искать кладовщика на 7 тыщ?
Вот только за чей счет эта фирма повысит зарплаты кладовщикам? Очевидно же, что заложит в цену товара и заплатите за это вы, придя в магазин как покупатель. Придете так раз, другой, третий - и начнете у своего работодателя тоже требовать индексацию +30%. Ну а дальше все по спирали.
Дело не в том за счет чего. Дело в манипуляции. Директор хочет платить зарплату ниже рынка, и удивляется, что не может найти работников. Если у него на складе дорогое бухло, то там мат ответственности на миллионы. За 7 тыщ. Уронил пару бутылок, зарплаты не получил. Остальные вакансии там видел? Работа за компом за 3500. Реально найти человека? Ну а в медиа создаем впечатление - работников не хватает.
ЖК «Оранж Сити» Об этом ЖК тепло отзывается один из самых преданных читателей блога, уверяя, что цены здесь — самые конкурентные на столичном рынке первичной недвижимости:) В принципе, так оно и есть, квадратный метр в этом ЖК обойдется инвесторам от 15 тыс. грн:)
Ай да Унуноктий... Даже я со своим Рыбальским, нигде за пределами этой ветки не известен.
Ну как бы объективно, посмотри на себя в зеркало и ответь сам себе на вопрос можно ли тебя со мной сравнивать.
Да, прости, тут вообще вопросов нет: ты - селебрити, я - офисный планктон.
Serg-ik написав:и вычисли, что себестоимость этой недвиги 8-9 тыс грн с НДС
Не перегибайте
Найдите отчётность КГС, посмотрите доходы от реализации, себестоимость реализованного, разделите на количество проданных метров. И тогда либо придётся признать, что у КГС себестоимость 8-9 тыс, либо то, что у КГС-огромное количество непроданных квартир
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
vano80 написав:Если у него на складе дорогое бухло, то там мат ответственности на миллионы. За 7 тыщ. Уронил пару бутылок, зарплаты не получил.
То есть, стоимость разбитой бутылки надо сразу вкладывать в зарплату сотрудника? Иными словами, наперед платить из своего кармана? Ну-ну. Вы в курсе, какой размер материальной ответственности лиц? 1 зарплата. ели нет договора о мат ответственности. Если есть договор, то надо доказать умышленность действий мат ответственного лица в порче/уничтожении имущества. Тогда через суд можно будет присудить компенсацию, в размере каком угодно. Но взиматься будет не более 50% зарплаты, хоть 100 лет. А по неумышленному действию -ни вины, ни компенсации.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
vano80 написав:Если у него на складе дорогое бухло, то там мат ответственности на миллионы. За 7 тыщ. Уронил пару бутылок, зарплаты не получил.
То есть, стоимость разбитой бутылки надо сразу вкладывать в зарплату сотрудника? Иными словами, наперед платить из своего кармана? Ну-ну. Вы в курсе, какой размер материальной ответственности лиц? 1 зарплата. ели нет договора о мат ответственности. Если есть договор, то надо доказать умышленность действий мат ответственного лица в порче/уничтожении имущества. Тогда через суд можно будет присудить компенсацию, в размере каком угодно. Но взиматься будет не более 50% зарплаты, хоть 100 лет. А по неумышленному действию -ни вины, ни компенсации.
Не о том. Вопрос - кому нужен этот геморой за 7, если рядом есть за 12? Товарищ же не может найти кладовщика на своих условиях. Пусть поднимет зарплату и посмотрит на результат.
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