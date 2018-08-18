RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2979298029812982>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1251
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
110
Гарні, "модні" МОПи
3%
40
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
265
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
86
Раціональне планування та метраж
16%
195
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
233
Якість будівництва
16%
196
Всього голосів : 1251
Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 10:42

  Faceless написав:https://new.minfin.com.ua/test-kmb?mpl=co_oz&mpr=telegram&mcr=test_121118&fbclid=IwAR3a8LJ6c28y2cCAAE59baGIpRWdhng0lc1zZM9UyG1z2_JpWqrDUZ99blI

9/10 Не угадал только с эконом-монстром в Днепровском районе (!!!ЗА 23К за метр!!!) Пора руководству меня повышать до начальника ОП.
airmax78
 
Повідомлень: 27113
З нами з: 25.10.12
Подякував: 703 раз.
Подякували: 3004 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 10:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Serg-ik написав:и вычисли, что себестоимость этой недвиги 8-9 тыс грн с НДС

Не перегибайте
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 22937
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1097 раз.
Подякували: 5164 раз.
 
Профіль
6
1
2
Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 10:52

  airmax78 написав:
  Loft написав:Рейтинг "найбiльш гiвняних ЖК"

Очень достойно об Эврике и Оранже. Особенно улыбнулся отзыв о ковровых маркетерах Оранжа
https://gdevkievezhithorosho.com/2018/12/лучшие-из-худших-топ-5-некомфортных-жк/amp/
Цитата с отзывов:
Я вже очікую на коменти від троля з оранжа)
Погоджуюсь з даним рейтингом найбільш гівняних ЖК

ЖК «Оранж Сити»
Об этом ЖК тепло отзывается один из самых преданных читателей блога, уверяя, что цены здесь — самые конкурентные на столичном рынке первичной недвижимости:) В принципе, так оно и есть, квадратный метр в этом ЖК обойдется инвесторам от 15 тыс. грн:)

Ай да Унуноктий... Даже я со своим Рыбальским, нигде за пределами этой ветки не известен.

Ну как бы объективно, посмотри на себя в зеркало и ответь сам себе на вопрос можно ли тебя со мной сравнивать.
Оранжевый-хит сезона
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19437
З нами з: 20.04.08
Подякував: 357 раз.
Подякували: 478 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 10:55

  Gastarbaiter написав:
  vano80 написав:Прошел по ссылке.
"Директор компании-дистрибьютора «Витис Групп» Сергей Мазур признает, что сейчас сложно найти кладовщика, фасовщиков товаров и водителей. «Искать этих специалистов приходится месяцами», — признает Мазур."
Идем смотрим. http://vitis.ua/about_us/jobs/ Это же оно наверно?
Итого 7 штук. Плюс непонятная премия будет или нет. А, да. Кофе с чаем.
Смотрим дальше. Например, в третьем квартале размер средней предлагаемой зарплаты составлял 11,99 тыс. грн, тогда как запрашиваемой — 13,4 тыс. грн.
Ну сколько Витис будет искать кладовщика на 7 тыщ? :mrgreen:

Вот только за чей счет эта фирма повысит зарплаты кладовщикам? Очевидно же, что заложит в цену товара и заплатите за это вы, придя в магазин как покупатель. Придете так раз, другой, третий - и начнете у своего работодателя тоже требовать индексацию +30%. Ну а дальше все по спирали.


Дело не в том за счет чего. Дело в манипуляции. Директор хочет платить зарплату ниже рынка, и удивляется, что не может найти работников. Если у него на складе дорогое бухло, то там мат ответственности на миллионы. За 7 тыщ. Уронил пару бутылок, зарплаты не получил.
Остальные вакансии там видел? Работа за компом за 3500. Реально найти человека? Ну а в медиа создаем впечатление - работников не хватает.
vano80
 
Повідомлень: 921
З нами з: 17.09.13
Подякував: 24 раз.
Подякували: 154 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 11:09

  airmax78 написав:
  Faceless написав:https://new.minfin.com.ua/test-kmb?mpl=co_oz&mpr=telegram&mcr=test_121118&fbclid=IwAR3a8LJ6c28y2cCAAE59baGIpRWdhng0lc1zZM9UyG1z2_JpWqrDUZ99blI

9/10 Не угадал только с эконом-монстром в Днепровском районе (!!!ЗА 23К за метр!!!) Пора руководству меня повышать до начальника ОП.

За мной будете, я уже и СV подал
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 7603
З нами з: 30.11.11
Подякував: 758 раз.
Подякували: 1811 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 11:20

  Оранжевый-хит сезона написав:
  airmax78 написав:
ЖК «Оранж Сити»
Об этом ЖК тепло отзывается один из самых преданных читателей блога, уверяя, что цены здесь — самые конкурентные на столичном рынке первичной недвижимости:) В принципе, так оно и есть, квадратный метр в этом ЖК обойдется инвесторам от 15 тыс. грн:)

Ай да Унуноктий... Даже я со своим Рыбальским, нигде за пределами этой ветки не известен.

Ну как бы объективно, посмотри на себя в зеркало и ответь сам себе на вопрос можно ли тебя со мной сравнивать.

Да, прости, тут вообще вопросов нет: ты - селебрити, я - офисный планктон.
airmax78
 
Повідомлень: 27113
З нами з: 25.10.12
Подякував: 703 раз.
Подякували: 3004 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 12:04

  Faceless написав:
  Serg-ik написав:и вычисли, что себестоимость этой недвиги 8-9 тыс грн с НДС

Не перегибайте

Найдите отчётность КГС, посмотрите доходы от реализации, себестоимость реализованного, разделите на количество проданных метров.
И тогда либо придётся признать, что у КГС себестоимость 8-9 тыс, либо то, что у КГС-огромное количество непроданных квартир
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 8538
З нами з: 10.06.11
Подякував: 158 раз.
Подякували: 696 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 12:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  vano80 написав:Если у него на складе дорогое бухло, то там мат ответственности на миллионы. За 7 тыщ. Уронил пару бутылок, зарплаты не получил.

То есть, стоимость разбитой бутылки надо сразу вкладывать в зарплату сотрудника? Иными словами, наперед платить из своего кармана? Ну-ну.
Вы в курсе, какой размер материальной ответственности лиц? 1 зарплата. ели нет договора о мат ответственности. Если есть договор, то надо доказать умышленность действий мат ответственного лица в порче/уничтожении имущества. Тогда через суд можно будет присудить компенсацию, в размере каком угодно. Но взиматься будет не более 50% зарплаты, хоть 100 лет. А по неумышленному действию -ни вины, ни компенсации.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 8538
З нами з: 10.06.11
Подякував: 158 раз.
Подякували: 696 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 12:19

  Serg-ik написав:
  vano80 написав:Если у него на складе дорогое бухло, то там мат ответственности на миллионы. За 7 тыщ. Уронил пару бутылок, зарплаты не получил.

То есть, стоимость разбитой бутылки надо сразу вкладывать в зарплату сотрудника? Иными словами, наперед платить из своего кармана? Ну-ну.
Вы в курсе, какой размер материальной ответственности лиц? 1 зарплата. ели нет договора о мат ответственности. Если есть договор, то надо доказать умышленность действий мат ответственного лица в порче/уничтожении имущества. Тогда через суд можно будет присудить компенсацию, в размере каком угодно. Но взиматься будет не более 50% зарплаты, хоть 100 лет. А по неумышленному действию -ни вины, ни компенсации.


Не о том. Вопрос - кому нужен этот геморой за 7, если рядом есть за 12? Товарищ же не может найти кладовщика на своих условиях. Пусть поднимет зарплату и посмотрит на результат.
vano80
 
Повідомлень: 921
З нами з: 17.09.13
Подякував: 24 раз.
Подякували: 154 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 12:31

плохие новости для застройщиков
Украина обошла Россию и вошла в топ-20 стран по трафику на порносайте Pornhub
Один из самых популярных порносайтов в мире Pornohub опубликовал статистику посещения их платформы странами мира, которые поднимают их трафик. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Pornohub.
"Новым участником топ-20 Pornhub является Украина, которая по 2017 поднялась на 11 мест и теперь занимает 16 место. Швеция, Аргентина, Россия и Южная Африка остались в топ-20", - говорится в статистике.

https://www.unn.com.ua/ru/news/1767381-ukrayina-pochala-bilshe-divitis-pornografiyi
Это не способствует увеличению народонаселения, соответственно уменьшается количество покупателей. Кстати, в новых проектах по прежнему дома с кучей однух. Вчера смотрел great.com.ua, скидка аж 36!!! процентов
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 8538
З нами з: 10.06.11
Подякував: 158 раз.
Подякували: 696 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2979298029812982>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: барабашов і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1224, 1225, 1226
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
12255 2147825
Переглянути останнє повідомлення
Сер 12 гру, 2018 11:56
rjkz
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
7 2035
Переглянути останнє повідомлення
Пон 12 лис, 2018 09:45
emailemail001
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
0 723
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 жов, 2018 09:42
UniGroup

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (65020)
12.12.2018 12:44
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.