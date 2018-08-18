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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 12 гру, 2018 13:09
Рыба-сом написав:
Подскажите, пожалуйста, в каких банках (желательно не "экзотичных") наиболее лояльный процент за операции покупки/продажи недвижимости (перечисление с одного р/с в гривне на другой)?
приватбанк 3 гривны
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Додано: Сер 12 гру, 2018 13:15
Serg-ik написав: kyk написав:
В Ощаде было 500 гривен для ТММ. Но, думаю, там свои договоренности. Лучше спросить у застройщика, какой банк они порекомендуют.
дело не в рекомендации, а в наличии договора. Чтоб было 500 грн, а не 0,3-1% от суммы, нужно наличие договора между банком и застройщиком на предмет "для моих клиентов , платящих за квартиру, льготный тариф". Хотя, может в каком -то банке есть потолок по комиссии при больших суммах.
Всё именно так: есть максимальный размер комиссии за один платёж.
Спасибо, уже разобрался.
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
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Додано: Сер 12 гру, 2018 13:24
Рыба-сом написав:
Подскажите, пожалуйста, в каких банках (желательно не "экзотичных") наиболее лояльный процент за операции покупки/продажи недвижимости (перечисление с одного р/с в гривне на другой)?
В Авале. Бесплатно.
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Додано: Сер 12 гру, 2018 13:31
l66 написав:
При 100 % оплате, на самом нижнем этаже в доме второй линии с видом на промзону.
Вы хотите в первой линии с видом на круглосуточный трафик и в облаке выхлопных газов? как хотите. Кстати , дома стоят под углом к Днепру, так что вид напротив-окна соседа. Чтоб на Днепр посмотреть-надо будет голову выворачивать.
но "Через четыре года здесь будет город-сад!" ..
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Додано: Сер 12 гру, 2018 13:41
Serg-ik
Я ничего не хочу.
А есть инвесторы, для которых вид на Днепр, даже с поворотом головы, - самое важное при выборе квартиры.
Даже не учитывают близость к ж/д мосту, отдаленность от метро, шум и загазованность от набережной, низко пролетающие самолеты, 15 квартир
на этаже и т.д.
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Додано: Сер 12 гру, 2018 13:48
как в Штатах асфальт обновляют
а вообще жизнь американского врозеточника -не бей лежачего. И штробить ничего не надо.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Додано: Сер 12 гру, 2018 14:18
airmax78 написав: Рыба-сом написав:
Подскажите, пожалуйста, в каких банках (желательно не "экзотичных") наиболее лояльный процент за операции покупки/продажи недвижимости (перечисление с одного р/с в гривне на другой)?
В Авале. Бесплатно.
Попробуй в Аваль принести миллион , расскажешь потом
Живите своим умом!
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Додано: Сер 12 гру, 2018 14:20
l66 написав:Serg-ik
Я ничего не хочу.
А есть инвесторы, для которых вид на Днепр, даже с поворотом головы, - самое важное при выборе квартиры.
Даже не учитывают близость к ж/д мосту, отдаленность от метро, шум и загазованность от набережной, низко пролетающие самолеты, 15 квартир
на этаже и т.д.
Вы лично не звонили в ОП Грейта ?
Просто непонятно, вы пишете что цена 36 тыс. , сайт новостройки пишет 18,8 , нипанятна
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