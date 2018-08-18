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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2982298329842985>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1251
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
110
Гарні, "модні" МОПи
3%
40
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
265
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
86
Раціональне планування та метраж
16%
195
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
233
Якість будівництва
16%
196
Всього голосів : 1251
Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 14:34

..... і таке буває!

  Serg-ik написав:
  kyk написав:В Ощаде было 500 гривен для ТММ. Но, думаю, там свои договоренности. Лучше спросить у застройщика, какой банк они порекомендуют.

дело не в рекомендации, а в наличии договора. Чтоб было 500 грн, а не 0,3-1% от суммы, нужно наличие договора между банком и застройщиком на предмет "для моих клиентов , платящих за квартиру, льготный тариф". Хотя, может в каком -то банке есть потолок по комиссии при больших суммах.

... мій забудовник порекомендував мені відкрити рахунок "2620" в бегемоті, або отп..... - в результаті, за кожен переказ(а їх було три) комісія склала аж ОДНУ гривню!
(відкривав в бегемоті, так як казали, що в отп можуть запитати за "походження коштів")
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
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Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 14:40

  zzzzzz написав:
  l66 написав:Serg-ik
Я ничего не хочу.
А есть инвесторы, для которых вид на Днепр, даже с поворотом головы, - самое важное при выборе квартиры. :)
Даже не учитывают близость к ж/д мосту, отдаленность от метро, шум и загазованность от набережной, низко пролетающие самолеты, 15 квартир :shock: на этаже и т.д.


Вы лично не звонили в ОП Грейта ?
Просто непонятно, вы пишете что цена 36 тыс. , сайт новостройки пишет 18,8 , нипанятна :mrgreen:

Я лично не звонила.
Но вот скрин с форума от инвестора.

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l66
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 14:46

Как думаете, зачем ему 4 наружных блока системы кондиционирования ? :mrgreen:

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zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 14:46

  Долярчик написав:
  Рыба-сом написав:kyk, спасибо, но интересует вариант с вторичкой

... перепрошую, а для чого вам вторинка з її геморним ЦО?

Бо за наявний бюджет доступна первинка суттєво програє по інфраструктурі та льокації
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 14:52

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Эти окошки выглядят убогенько. ЖК Воссоединения, это тот стояк где квартиры до сих пор не могут продать , квартиры с 5 по 18 этаж , цена сегодня 19,8 3к-103 кв.м.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 15:04

  zzzzzz написав:Как думаете, зачем ему 4 наружных блока системы кондиционирования ? :mrgreen:

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... ферми..... майнінг :mrgreen:
Востаннє редагувалось Долярчик в Сер 12 гру, 2018 15:07, всього редагувалось 1 раз.
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 15:06

  Долярчик написав:... ферми..... майніг :mrgreen:

Я тоже об этом подумал , но это выгодно только если незаконная врезка есть :mrgreen:
Биткоин вон уже 3500 а был 18 тыс :mrgreen:

Долярчик, ты на это не смотри. Так делать НЕ НУЖНО ! :D
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 15:09

  zzzzzz написав:
  Долярчик написав:... ферми..... майнінг :mrgreen:

Я тоже об этом подумал , но это выгодно только если незаконная врезка есть :mrgreen:
Биткоин вон уже 3500 а был 18 тыс :mrgreen:

... може то якийсь врозеточник купив і знає, як "красти від сусіда" :mrgreen:
- конговець? - не думаю© :mrgreen:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 15:13

...чого вчать форуми....))

zzzzzz
- кондюки - ТІЛЬКИ на балконах/лоджіях!
- тарілки - ТІЛЬКИ на даху!
- скління балконів/лоджій - ТІЛЬКИ однотипно по проекту!
... вже це вивчив на зубок! :D
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 15:13

  vano80 написав:Дело не в том за счет чего. Дело в манипуляции. Директор хочет платить зарплату ниже рынка, и удивляется, что не может найти работников. Если у него на складе дорогое бухло, то там мат ответственности на миллионы. За 7 тыщ. Уронил пару бутылок, зарплаты не получил.
Остальные вакансии там видел? Работа за компом за 3500. Реально найти человека? Ну а в медиа создаем впечатление - работников не хватает.

Согласен, тормоза, не подтягивают з/п к рынку. Но это, как я понял, достаточно распространенное явление. Я пару лет назад задумался о смене работы, ходил по собеседованиям. Вроде бы не самые бедные компании были, некоторые даже успешные. На мой вопрос о том, как часто происходит пересмотр зарплаты, HR-ы грустнели, и мямлили что-то вроде "ну... мы стараемся идти в ногу с рынком", "обычно процентов на 5 в год" и т.п.
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