Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
kyk написав:В Ощаде было 500 гривен для ТММ. Но, думаю, там свои договоренности. Лучше спросить у застройщика, какой банк они порекомендуют.
дело не в рекомендации, а в наличии договора. Чтоб было 500 грн, а не 0,3-1% от суммы, нужно наличие договора между банком и застройщиком на предмет "для моих клиентов , платящих за квартиру, льготный тариф". Хотя, может в каком -то банке есть потолок по комиссии при больших суммах.
... мій забудовник порекомендував мені відкрити рахунок "2620" в бегемоті, або отп..... - в результаті, за кожен переказ(а їх було три) комісія склала аж ОДНУ гривню! (відкривав в бегемоті, так як казали, що в отп можуть запитати за "походження коштів")
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
l66 написав:Serg-ik Я ничего не хочу. А есть инвесторы, для которых вид на Днепр, даже с поворотом головы, - самое важное при выборе квартиры. Даже не учитывают близость к ж/д мосту, отдаленность от метро, шум и загазованность от набережной, низко пролетающие самолеты, 15 квартир на этаже и т.д.
Вы лично не звонили в ОП Грейта ? Просто непонятно, вы пишете что цена 36 тыс. , сайт новостройки пишет 18,8 , нипанятна
Я лично не звонила. Но вот скрин с форума от инвестора.
vano80 написав:Дело не в том за счет чего. Дело в манипуляции. Директор хочет платить зарплату ниже рынка, и удивляется, что не может найти работников. Если у него на складе дорогое бухло, то там мат ответственности на миллионы. За 7 тыщ. Уронил пару бутылок, зарплаты не получил. Остальные вакансии там видел? Работа за компом за 3500. Реально найти человека? Ну а в медиа создаем впечатление - работников не хватает.
Согласен, тормоза, не подтягивают з/п к рынку. Но это, как я понял, достаточно распространенное явление. Я пару лет назад задумался о смене работы, ходил по собеседованиям. Вроде бы не самые бедные компании были, некоторые даже успешные. На мой вопрос о том, как часто происходит пересмотр зарплаты, HR-ы грустнели, и мямлили что-то вроде "ну... мы стараемся идти в ногу с рынком", "обычно процентов на 5 в год" и т.п.