Если не быть монополистом или не быть фирмой на эксклюзиве, то с оплатой всех зарплат вбелую и всего НДС, фирма легко вылетает в трубу.
Исключения: АТБ, Киевстар и еще несколько им подобных гигантов.
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Додано: Сер 12 гру, 2018 15:42
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Если не быть монополистом или не быть фирмой на эксклюзиве, то с оплатой всех зарплат вбелую и всего НДС, фирма легко вылетает в трубу.
Исключения: АТБ, Киевстар и еще несколько им подобных гигантов.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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