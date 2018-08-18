Если не быть монополистом или не быть фирмой на эксклюзиве, то с оплатой всех зарплат вбелую и всего НДС, фирма легко вылетает в трубу.
Исключения: АТБ, Киевстар и еще несколько им подобных гигантов.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 12 гру, 2018 15:42
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Если не быть монополистом или не быть фирмой на эксклюзиве, то с оплатой всех зарплат вбелую и всего НДС, фирма легко вылетает в трубу.
Исключения: АТБ, Киевстар и еще несколько им подобных гигантов.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Додано: Сер 12 гру, 2018 16:03
Большинство комбанков
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Додано: Сер 12 гру, 2018 16:05
Рыба-сом у них услуги не облагаются НДС
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Додано: Сер 12 гру, 2018 16:07
Додано: Сер 12 гру, 2018 16:48
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
думаю что это 3к квартира
это слишком сложно для вас?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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