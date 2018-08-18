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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2982298329842985

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1251
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
110
Гарні, "модні" МОПи
3%
40
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
265
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
86
Раціональне планування та метраж
16%
195
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
233
Якість будівництва
16%
196
Всього голосів : 1251
Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 15:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Gastarbaiter написав:Вроде бы не самые бедные компании были, некоторые даже успешные. На мой вопрос о том, как часто происходит пересмотр зарплаты, HR-ы грустнели, и мямлили что-то вроде "ну... мы стараемся идти в ногу с рынком", "обычно процентов на 5 в год" и т.п.

Если не быть монополистом или не быть фирмой на эксклюзиве, то с оплатой всех зарплат вбелую и всего НДС, фирма легко вылетает в трубу.
Исключения: АТБ, Киевстар и еще несколько им подобных гигантов.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 16:03

  Serg-ik написав:
  Gastarbaiter написав:Вроде бы не самые бедные компании были, некоторые даже успешные. На мой вопрос о том, как часто происходит пересмотр зарплаты, HR-ы грустнели, и мямлили что-то вроде "ну... мы стараемся идти в ногу с рынком", "обычно процентов на 5 в год" и т.п.

Если не быть монополистом или не быть фирмой на эксклюзиве, то с оплатой всех зарплат вбелую и всего НДС, фирма легко вылетает в трубу.
Исключения: АТБ, Киевстар и еще несколько им подобных гигантов.

Большинство комбанков
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 16:05

Рыба-сом у них услуги не облагаются НДС
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 16:07

  zzzzzz написав:Как думаете, зачем ему 4 наружных блока системы кондиционирования ? :mrgreen:

Так 3 комнаты + кухня -- вполне нормально. А про мультисплит ему не сказали.
Да и стоят они при таких "объемах" раза в два дороже...
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 16:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zzzzzz написав:Как думаете, зачем ему 4 наружных блока системы кондиционирования ?

думаю что это 3к квартира
это слишком сложно для вас?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
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