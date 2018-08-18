Если не быть монополистом или не быть фирмой на эксклюзиве, то с оплатой всех зарплат вбелую и всего НДС, фирма легко вылетает в трубу.
Исключения: АТБ, Киевстар и еще несколько им подобных гигантов.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 12 гру, 2018 15:42
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Если не быть монополистом или не быть фирмой на эксклюзиве, то с оплатой всех зарплат вбелую и всего НДС, фирма легко вылетает в трубу.
Исключения: АТБ, Киевстар и еще несколько им подобных гигантов.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Додано: Сер 12 гру, 2018 16:03
Большинство комбанков
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Додано: Сер 12 гру, 2018 16:05
Рыба-сом у них услуги не облагаются НДС
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Додано: Сер 12 гру, 2018 16:07
Додано: Сер 12 гру, 2018 16:48
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
думаю что это 3к квартира
это слишком сложно для вас?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Сер 12 гру, 2018 17:59
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Эйр недавно писал что мопы не устареют быстро. В 11 году был в парусе и это было просто ослепительно, нереальный уровень для Киева. Сейчас мопы просто в обычных новостройках выглядят поярче.
Додано: Сер 12 гру, 2018 18:12
То есть мой следующий пост где выложена даже схема этой квартиры с указанием метража и цены для вас не доказательство что я веду речь о трехе ?
Ок. Буду писать примечание , спешиал фо ю )))
Живите своим умом!
Додано: Сер 12 гру, 2018 18:14
Может владелец квартиры мастер установщик кондиционеров ?)))
Живите своим умом!
Додано: Сер 12 гру, 2018 18:16
Да ну ладно. Я был в Парусе в 2012м и мопы там выглядели чуть по-приличнее Голосухи. Все-таки его с большим скрипом дотягивали в 2008-2009м. Да и не было тогда еще моды на МОПы. А вот фасад там, кстати, и сейчас в полном порядке, за исключением ржавеющих балконов (если бы не ржавели - то это было бы просто гениальное решение), пары неадекватов поменявших окна с серым переплетом на окна с белым переплетом, спутниковых тарелок на тех же балконах и пары разбитых плиток на цокольном этаже.
Модные МОПы Тетрисов, РТ и прочих ЦП не сильно поблекнут и через 10 лет, т.к. они круче аналогичных МОПов в домах в Штатах и Западной Европе.
Додано: Сер 12 гру, 2018 18:17
Я вам на днях скину фоточку из Срибной Вежи. Там у одного жильца случился кондиционер головного мозга.
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