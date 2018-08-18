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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2983298429852986

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1251
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
110
Гарні, "модні" МОПи
3%
40
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
265
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
86
Раціональне планування та метраж
16%
195
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
233
Якість будівництва
16%
196
Всього голосів : 1251
Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 18:44

  airmax78 написав:Я вам на днях скину фоточку

Лучше скиньте фоточку где вы сейчас обитаете,что бы мы знали где вы коротаете время,на пути к мечте :)
Там наверное всё застыло и никуда не движется,хотя к прайсу на аренду прелесцЪи это наверняка не имеет отношения ,единственный изменяемый лот в этой красоте это старания расторопного и живинького не по годам отставника,который масляной краской по весне до ватерлинии побелки пробежится "для свежести",ну может ещё какая бабуля одуванчик разведёт вазончик и поставит его на подоконничек у окна между лестничными пролётами,ибо дома уже эту красотень некуда ставить)))

Интересно,а батареи срезали или нет,есть ли физическое тепло в этих чудесных и стабильных десятилетиями МОПах?

А где Захар,что случилось,где Юра,взял единичку сэкономив на еде питаясь задней частью с малой родины?
somilitark
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  #<1 ... 2983298429852986
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