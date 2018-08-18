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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2984298529862987>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1251
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
110
Гарні, "модні" МОПи
3%
40
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
265
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
86
Раціональне планування та метраж
16%
195
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
233
Якість будівництва
16%
196
Всього голосів : 1251
Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 18:56

СБУ ответила на обвинения киевского застройщика

https://delo.ua/business/sbu-otvetila-n ... og-348585/
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 19:02

  Оранжевый-хит сезона написав:
  airmax78 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:
Ну как бы объективно, посмотри на себя в зеркало и ответь сам себе на вопрос можно ли тебя со мной сравнивать.

Да, прости, тут вообще вопросов нет: ты - селебрити, я - офисный планктон.

Зображення

Кто это по Оранжу ТАК копытом приложился? :shock:
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 19:03

  somilitark написав:
  airmax78 написав:Я вам на днях скину фоточку

Лучше скиньте фоточку где вы сейчас обитаете,что бы мы знали где вы коротаете время,на пути к мечте :)
Там наверное всё застыло и никуда не движется,хотя к прайсу на аренду прелесцЪи это наверняка не имеет отношения ,единственный изменяемый лот в этой красоте это старания расторопного и живинького не по годам отставника,который масляной краской по весне до ватерлинии побелки пробежится "для свежести",ну может ещё какая бабуля одуванчик разведёт вазончик и поставит его на подоконничек у окна между лестничными пролётами,ибо дома уже эту красотень некуда ставить)))

Интересно,а батареи срезали или нет,есть ли физическое тепло в этих чудесных и стабильных десятилетиями МОПах?

Че-то навеяло. Оставлю это здесь, может кому пригодится: http://tolkostroyka.ru/garazh/garazh-ra ... mi-rukami/
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 19:06

  UA написав:https://delo.ua/business/sbu-otvetila-na-obvinenija-zastrojschika-v-vymog-348585/

Замяли бы уже как-то и не высовывались. Нет, открытым текстом подтвердили: да, вымогали, вымогаем и будем вымогать.
P.S. Повторю вопрос: какого члена СБУ лезет в вопросы согласования строительства в Киеве?
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 19:10

  UA написав:https://delo.ua/business/sbu-otvetila-na-obvinenija-zastrojschika-v-vymog-348585/


Верю, все именно так и было :mrgreen:
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 19:11

airmax78
А знаешь кто раньше был главой СБУ по Киеву и киевской области ? :mrgreen:
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 19:16

  zzzzzz написав:airmax78
А знаешь кто раньше был главой СБУ по Киеву и киевской области ? :mrgreen:

Я считаю, что сейчас самое время разогнать всех кто в этом замешан в киевском СБУ. Очень хороший был бы воспитательный эффект.
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 19:18

  airmax78 написав:
  zzzzzz написав:airmax78
А знаешь кто раньше был главой СБУ по Киеву и киевской области ? :mrgreen:

Я считаю, что сейчас самое время разогнать всех кто в этом замешан в киевском СБУ. Очень хороший был бы воспитательный эффект.


А знаешь кто назначает глав СБУ своими указами ? :mrgreen:
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 19:22

  airmax78 написав:
  somilitark написав:
  airmax78 написав:Я вам на днях скину фоточку

Лучше скиньте фоточку где вы сейчас обитаете,что бы мы знали где вы коротаете время,на пути к мечте :)
Там наверное всё застыло и никуда не движется,хотя к прайсу на аренду прелесцЪи это наверняка не имеет отношения ,единственный изменяемый лот в этой красоте это старания расторопного и живинького не по годам отставника,который масляной краской по весне до ватерлинии побелки пробежится "для свежести",ну может ещё какая бабуля одуванчик разведёт вазончик и поставит его на подоконничек у окна между лестничными пролётами,ибо дома уже эту красотень некуда ставить)))

Интересно,а батареи срезали или нет,есть ли физическое тепло в этих чудесных и стабильных десятилетиями МОПах?

Че-то навеяло. Оставлю это здесь, может кому пригодится: http://tolkostroyka.ru/garazh/garazh-ra ... mi-rukami/

Что даже дежурного ваганыча не включите? :lol:

Печаль,а как дышал,как дышал,уже даже на приличный слив сил нет :D
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 19:36

  somilitark написав:Печаль,а как дышал,как дышал,уже даже на приличный слив сил нет :D


Да признавался он и не один раз. Что-вы так пристали к нему. Это что какой-то глобальный вопрос ?
Живите своим умом!
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