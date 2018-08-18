somilitark написав:

airmax78 написав: Я вам на днях скину фоточку Я вам на днях скину фоточку

Лучше скиньте фоточку где вы сейчас обитаете,что бы мы знали где вы коротаете время,на пути к мечтеТам наверное всё застыло и никуда не движется,хотя к прайсу на аренду прелесцЪи это наверняка не имеет отношения ,единственный изменяемый лот в этой красоте это старания расторопного и живинького не по годам отставника,который масляной краской по весне до ватерлинии побелки пробежится "для свежести",ну может ещё какая бабуля одуванчик разведёт вазончик и поставит его на подоконничек у окна между лестничными пролётами,ибо дома уже эту красотень некуда ставить)))Интересно,а батареи срезали или нет,есть ли физическое тепло в этих чудесных и стабильных десятилетиями МОПах?