Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Лучше скиньте фоточку где вы сейчас обитаете,что бы мы знали где вы коротаете время,на пути к мечте Там наверное всё застыло и никуда не движется,хотя к прайсу на аренду прелесцЪи это наверняка не имеет отношения ,единственный изменяемый лот в этой красоте это старания расторопного и живинького не по годам отставника,который масляной краской по весне до ватерлинии побелки пробежится "для свежести",ну может ещё какая бабуля одуванчик разведёт вазончик и поставит его на подоконничек у окна между лестничными пролётами,ибо дома уже эту красотень некуда ставить)))
Интересно,а батареи срезали или нет,есть ли физическое тепло в этих чудесных и стабильных десятилетиями МОПах?
UA написав:https://delo.ua/business/sbu-otvetila-na-obvinenija-zastrojschika-v-vymog-348585/
Замяли бы уже как-то и не высовывались. Нет, открытым текстом подтвердили: да, вымогали, вымогаем и будем вымогать. P.S. Повторю вопрос: какого члена СБУ лезет в вопросы согласования строительства в Киеве?
Лучше скиньте фоточку где вы сейчас обитаете,что бы мы знали где вы коротаете время,на пути к мечте Там наверное всё застыло и никуда не движется,хотя к прайсу на аренду прелесцЪи это наверняка не имеет отношения ,единственный изменяемый лот в этой красоте это старания расторопного и живинького не по годам отставника,который масляной краской по весне до ватерлинии побелки пробежится "для свежести",ну может ещё какая бабуля одуванчик разведёт вазончик и поставит его на подоконничек у окна между лестничными пролётами,ибо дома уже эту красотень некуда ставить)))
Интересно,а батареи срезали или нет,есть ли физическое тепло в этих чудесных и стабильных десятилетиями МОПах?