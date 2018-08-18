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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 12 гру, 2018 19:48
airmax78 написав: UA написав:
https://delo.ua/business/sbu-otvetila-na-obvinenija-zastrojschika-v-vymog-348585/
Замяли бы уже как-то и не высовывались. Нет, открытым текстом подтвердили: да, вымогали, вымогаем и будем вымогать.
P.S. Повторю вопрос: какого члена СБУ лезет в вопросы согласования строительства в Киеве?
Артур Мхитарян занялся тем, чем обычно занимаются у нас дети людей создавших бизнес - просырание папиных достижений.
Нет традиций воспитания приемников.
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Додано: Сер 12 гру, 2018 19:50
Serg-ik написав:
как в Штатах асфальт обновляют
а вообще жизнь американского врозеточника -не бей лежачего. И штробить ничего не надо.
Штробить не надо, но на все нежна лицензия.
без нее даже у себя дома нельзя резетки перебрать\перекинуть.
Печаль тоска
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Додано: Сер 12 гру, 2018 19:57
Понаехал написав:
Штробить не надо, но на все нежна лицензия.
без нее даже у себя дома нельзя резетки перебрать\перекинуть.
Печаль тоска
И это правильно.
По просьбе родственников ходил в качестве "эксперта" на просмотры квартир с ремонтом в свежих новостроях.
В 3 из 4х проводка выполнена ШВВП.
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Додано: Сер 12 гру, 2018 20:05
UA написав:
И это правильно.
По просьбе родственников ходил в качестве "эксперта" на просмотры квартир с ремонтом в свежих новостроях.
В 3 из 4х проводка выполнена ШВВП.
в общем случае да.
а разве ШВВП дешевле намного чем ПВС? не понимаю почему ШВВП используют...
шутка
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Додано: Сер 12 гру, 2018 20:13
Понаехал написав: UA написав:
И это правильно.
По просьбе родственников ходил в качестве "эксперта" на просмотры квартир с ремонтом в свежих новостроях.
В 3 из 4х проводка выполнена ШВВП.
в общем случае да.
а разве ШВВП дешевле намного чем ПВС? не понимаю почему ШВВП используют...
шутка
ШВВП, ПВС, ВВГ примерно в одну цену.
"Профи" говорят ШВВП легче всего проводить монтаж, ВВГ неудобнее всего.
Заказчик Лох.
Лицензий от "профи" не требуется
Что выберет "профи"?
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Додано: Сер 12 гру, 2018 20:14
UA написав:
"Профи" говорят ШВВП легче всего проводить монтаж, ВВГ неудобнее всего.
Заказчик Лох.
Лицензий от "профи" не требуется
Что выберет "профи"?
то, что предусмотено в договоре
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