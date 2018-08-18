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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2984298529862987

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1251
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
110
Гарні, "модні" МОПи
3%
40
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
265
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
86
Раціональне планування та метраж
16%
195
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
233
Якість будівництва
16%
196
Всього голосів : 1251
Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 19:48

  airmax78 написав:
  UA написав:https://delo.ua/business/sbu-otvetila-na-obvinenija-zastrojschika-v-vymog-348585/

Замяли бы уже как-то и не высовывались. Нет, открытым текстом подтвердили: да, вымогали, вымогаем и будем вымогать.
P.S. Повторю вопрос: какого члена СБУ лезет в вопросы согласования строительства в Киеве?

Артур Мхитарян занялся тем, чем обычно занимаются у нас дети людей создавших бизнес - просырание папиных достижений.
Нет традиций воспитания приемников.
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 19:50

  Serg-ik написав:как в Штатах асфальт обновляют

а вообще жизнь американского врозеточника -не бей лежачего. И штробить ничего не надо.

Штробить не надо, но на все нежна лицензия.
без нее даже у себя дома нельзя резетки перебрать\перекинуть.
Печаль тоска
Понаехал
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 19:57

  Понаехал написав:Штробить не надо, но на все нежна лицензия.
без нее даже у себя дома нельзя резетки перебрать\перекинуть.
Печаль тоска

И это правильно.
По просьбе родственников ходил в качестве "эксперта" на просмотры квартир с ремонтом в свежих новостроях.
В 3 из 4х проводка выполнена ШВВП.
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 20:05

  UA написав:И это правильно.
По просьбе родственников ходил в качестве "эксперта" на просмотры квартир с ремонтом в свежих новостроях.
В 3 из 4х проводка выполнена ШВВП.

в общем случае да.
а разве ШВВП дешевле намного чем ПВС? не понимаю почему ШВВП используют... :mrgreen:
шутка
Понаехал
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 20:13

  Понаехал написав:
  UA написав:И это правильно.
По просьбе родственников ходил в качестве "эксперта" на просмотры квартир с ремонтом в свежих новостроях.
В 3 из 4х проводка выполнена ШВВП.

в общем случае да.
а разве ШВВП дешевле намного чем ПВС? не понимаю почему ШВВП используют... :mrgreen:
шутка

ШВВП, ПВС, ВВГ примерно в одну цену.
"Профи" говорят ШВВП легче всего проводить монтаж, ВВГ неудобнее всего.
Заказчик Лох.
Лицензий от "профи" не требуется
Что выберет "профи"?
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 20:14

  UA написав:"Профи" говорят ШВВП легче всего проводить монтаж, ВВГ неудобнее всего.
Заказчик Лох.
Лицензий от "профи" не требуется
Что выберет "профи"?

то, что предусмотено в договоре :)
Понаехал
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