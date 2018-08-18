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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 12 гру, 2018 21:07
По хорошему, за такие камингауты, как устроил Мхитарян,СБУ должно лишать строительную компанию лицензии, перестать выделять участки под застройку и выдавать разрешения на проведение строительных работ. Непонятно куда мы скатимся, если все застройщики перестанут уважать традиции.
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airmax78
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Додано: Сер 12 гру, 2018 21:10
UA написав:
У Артура есть степень МВА... Плохая примета.
В 90-ые степень крутизны выражалась в малиновом пиджаке , 600-мерсе, и перстнях на пальцах.
В 2000-х атрибутами стали депутатские корочки , различные ООО, СП и ЧАО.
Сейчас в кол-ве офшоров и степени МВА
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Сер 12 гру, 2018 21:12
UA написав: airmax78 написав:
Папа сначала "вентилировал" вопросы, потом собирал деньги инвесторов и строил.
Сын делает наоборот.
У Артура есть степень МВА... Плохая примета.
Как говорят у нас на поскоте (не при ЮреТ будет сказано): "сильнодохуяумный".
Востаннє редагувалось airmax78
в Сер 12 гру, 2018 21:14, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 12 гру, 2018 21:13
zzzzzz написав: UA написав:
У Артура есть степень МВА... Плохая примета.
В 90-ые степень крутизны выражалась в малиновом пиджаке , 600-мерсе, и перстнях на пальцах.
В 2000-х атрибутами стали депутатские корочки , различные ООО, СП и ЧАО.
Сейчас в кол-ве офшоров и степени МВА
а чего добился ты?
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: Сер 12 гру, 2018 21:17
airmax78 написав:
Как говорят у нас на поскоте...
балабола из поскота можно вывезти, а поскот из балабола никогда
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: Сер 12 гру, 2018 21:18
zzzzzz написав:
Сейчас в кол-ве офшоров и степени МВА
Зачем же вы так сейчас плохо о Натахе и об Уне ?
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
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pesikot
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Додано: Сер 12 гру, 2018 21:18
Yuri_T написав:
а чего добился ты?
Юра, ты решил временно заменить ККЦ ?
Живите своим умом!
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Додано: Сер 12 гру, 2018 21:26
Yuri_T написав: airmax78 написав:
Как говорят у нас на поскоте...
балабола из поскота можно вывезти, а поскот из балабола не выйдет
Меня не вывезли. Мне пришлось бежать от долгов. Но, вообще, поразительно, как вы меня вычислили. Наверное меня акцент выдал.
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airmax78
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Додано: Сер 12 гру, 2018 21:27
если ты о его опыте и знаниях - то вряд ли.
мне еще нужно годов с пяток...
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: Сер 12 гру, 2018 21:30
Yuri_T
Ты занялся коммерческой арендой, или пока лендлордизмом ?
Живите своим умом!
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zzzzzz
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