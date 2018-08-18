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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2986298729882989>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1251
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
110
Гарні, "модні" МОПи
3%
40
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
265
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
86
Раціональне планування та метраж
16%
195
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
233
Якість будівництва
16%
196
Всього голосів : 1251
Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 21:07

По хорошему, за такие камингауты, как устроил Мхитарян,СБУ должно лишать строительную компанию лицензии, перестать выделять участки под застройку и выдавать разрешения на проведение строительных работ. Непонятно куда мы скатимся, если все застройщики перестанут уважать традиции.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 21:10

  UA написав:У Артура есть степень МВА... Плохая примета.


В 90-ые степень крутизны выражалась в малиновом пиджаке , 600-мерсе, и перстнях на пальцах.
В 2000-х атрибутами стали депутатские корочки , различные ООО, СП и ЧАО.
Сейчас в кол-ве офшоров и степени МВА
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 21:12

  UA написав:
  airmax78 написав:Папа сначала "вентилировал" вопросы, потом собирал деньги инвесторов и строил.
Сын делает наоборот.
У Артура есть степень МВА... Плохая примета.

Как говорят у нас на поскоте (не при ЮреТ будет сказано): "сильнодохуяумный".
Востаннє редагувалось airmax78 в Сер 12 гру, 2018 21:14, всього редагувалось 1 раз.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 21:13

  zzzzzz написав:
  UA написав:У Артура есть степень МВА... Плохая примета.


В 90-ые степень крутизны выражалась в малиновом пиджаке , 600-мерсе, и перстнях на пальцах.
В 2000-х атрибутами стали депутатские корочки , различные ООО, СП и ЧАО.
Сейчас в кол-ве офшоров и степени МВА

а чего добился ты? :mrgreen:
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 21:17

  airmax78 написав:Как говорят у нас на поскоте...

балабола из поскота можно вывезти, а поскот из балабола никогда
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 21:18

  zzzzzz написав:Сейчас в кол-ве офшоров и степени МВА

Зачем же вы так сейчас плохо о Натахе и об Уне ?
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 21:18

  Yuri_T написав:а чего добился ты? :mrgreen:

Юра, ты решил временно заменить ККЦ ? :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 21:26

  Yuri_T написав:
  airmax78 написав:Как говорят у нас на поскоте...

балабола из поскота можно вывезти, а поскот из балабола не выйдет

Меня не вывезли. Мне пришлось бежать от долгов. Но, вообще, поразительно, как вы меня вычислили. Наверное меня акцент выдал.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 21:27

  zzzzzz написав:
  Yuri_T написав:а чего добился ты? :mrgreen:

Юра, ты решил временно заменить ККЦ ? :mrgreen:

если ты о его опыте и знаниях - то вряд ли.
мне еще нужно годов с пяток...
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 21:30

Yuri_T
Ты занялся коммерческой арендой, или пока лендлордизмом ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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