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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2986298729882989

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1251
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
110
Гарні, "модні" МОПи
3%
40
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
265
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
86
Раціональне планування та метраж
16%
195
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
233
Якість будівництва
16%
196
Всього голосів : 1251
Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 21:31

zzzzzz
я больше 10 лет занимаюсь коммерческой арендой
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 21:43

  zzzzzz написав:Yuri_T
Ты занялся коммерческой арендой, или пока лендлордизмом ?

Обкладыванием куями (ой сори, буллингом, конечно) малознакомых людей он занялся.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 21:50

  Yuri_T написав:zzzzzz
я больше 10 лет занимаюсь коммерческой арендой


да? и что ты достиг?
ПчёлкаIRON
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 21:51

  airmax78 написав:
  zzzzzz написав:Yuri_T
Ты занялся коммерческой арендой, или пока лендлордизмом ?

Обкладыванием куями (ой сори, буллингом, конечно) малознакомых людей он занялся.


я тоже заметил что Юра быдлячит а сам 0
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 21:52

  pesikot написав:
  zzzzzz написав:Сейчас в кол-ве офшоров и степени МВА

Зачем же вы так сейчас плохо о Натахе и об Уне ?

у меня нет МВА
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 21:52

  zzzzzz написав:
  Yuri_T написав:а чего добился ты? :mrgreen:

Юра, ты решил временно заменить ККЦ ? :mrgreen:

Юру петух клюнул в очко
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 21:52

ПчёлкаIRON
за это орденов, пока, не дают.
потому хвастаться нечем. работа как работа, деньги не пахнут.
а чего добился ты?

ты на респекта похож, дятел
Востаннє редагувалось Yuri_T в Сер 12 гру, 2018 21:53, всього редагувалось 1 раз.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 21:53

КП «Плесо» підписало договір на будівництво берегоукріпрювальних конструкцій і зони відпочинку вздовж Русанівської протоки. 88 мільйонів гривень за виконання цих робіт заплатять будівельній компанії «Міськбудінвест», яка і розробила проект.

Відповідний тендер розмістили на сайті Prozzoro.

Згідно з договором, підрядник має укріпити береги, виконати роботи зі встановлення водозабору для систем поливу, зробити насосну станцію і дощову каналізацію. Передбачено облаштування території для відпочинку, освітлення. Роботи мають бути завершені до січня 2021 року.


Додамо, що компанія «Міськбудінвест» відома проектами житлових комплексів «Златоуст» на вулиці Златоустівській та «Затишний дім» на вулиці Гетьмана.
https://hmarochos.kiev.ua/2018/12/06/ru ... dpochinku/
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 21:56

  airmax78 написав:...малознакомых людей...

скорее клоунов...
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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