zzzzzz
я больше 10 лет занимаюсь коммерческой арендой
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 12 гру, 2018 21:31
zzzzzz
я больше 10 лет занимаюсь коммерческой арендой
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Сер 12 гру, 2018 21:43
Додано: Сер 12 гру, 2018 21:50
Додано: Сер 12 гру, 2018 21:51
Додано: Сер 12 гру, 2018 21:52
Додано: Сер 12 гру, 2018 21:52
Додано: Сер 12 гру, 2018 21:52
ПчёлкаIRON
за это орденов, пока, не дают.
потому хвастаться нечем. работа как работа, деньги не пахнут.
а чего добился ты?
ты на респекта похож, дятел
Востаннє редагувалось Yuri_T в Сер 12 гру, 2018 21:53, всього редагувалось 1 раз.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Сер 12 гру, 2018 21:53
КП «Плесо» підписало договір на будівництво берегоукріпрювальних конструкцій і зони відпочинку вздовж Русанівської протоки. 88 мільйонів гривень за виконання цих робіт заплатять будівельній компанії «Міськбудінвест», яка і розробила проект.
Відповідний тендер розмістили на сайті Prozzoro.
Згідно з договором, підрядник має укріпити береги, виконати роботи зі встановлення водозабору для систем поливу, зробити насосну станцію і дощову каналізацію. Передбачено облаштування території для відпочинку, освітлення. Роботи мають бути завершені до січня 2021 року.
Додамо, що компанія «Міськбудінвест» відома проектами житлових комплексів «Златоуст» на вулиці Златоустівській та «Затишний дім» на вулиці Гетьмана.
Живите своим умом!
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