Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
КП «Плесо» підписало договір на будівництво берегоукріпрювальних конструкцій і зони відпочинку вздовж Русанівської протоки. 88 мільйонів гривень за виконання цих робіт заплатять будівельній компанії «Міськбудінвест», яка і розробила проект.
Відповідний тендер розмістили на сайті Prozzoro.
Згідно з договором, підрядник має укріпити береги, виконати роботи зі встановлення водозабору для систем поливу, зробити насосну станцію і дощову каналізацію. Передбачено облаштування території для відпочинку, освітлення. Роботи мають бути завершені до січня 2021 року.