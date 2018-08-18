|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 12 гру, 2018 22:17
здарова хулігани
а ви вже вкурсі про нові правила продажу нерухомості?
про нереальні "експертні оцінки"?
для прикладу: є земельна ділянка в умовній Березані за ринкові 1000баксов,
а от її "експертна" оцінка буде 5000-10000у.е і "податки" платити саме з цієї суми...
-
Васенька
-
-
- Повідомлень: 579
- З нами з: 20.10.16
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 11 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 12 гру, 2018 22:21
Васенька написав:
а от її "експертна" оцінка буде 5000-10000у.е і "податки" платити саме з цієї суми...
дешевая легализация доходов
сейчас это актуально как никогда
-
ПчёлкаIRON
-
-
- Повідомлень: 28
- З нами з: 15.11.18
- Подякував: 9 раз.
- Подякували: 5 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 12 гру, 2018 22:24
Васенька написав:
здарова хулігани
а ви вже вкурсі про нові правила продажу нерухомості?
про нереальні "експертні оцінки"?
для прикладу: є земельна ділянка в умовній Березані за ринкові 1000баксов,
а от її "експертна" оцінка буде 5000-10000у.е і "податки" платити саме з цієї суми...
Васятко, а для разнообразия, осилиш кинуть пару ссылок на земельные участки в Одессе? Что б было "на потом". Для себя на старость лет выбираю.
Не как не могу решится Сквастополь(пока не вернется в\на Украину не рассматриваю) vs Махачкала vs Одесса.
-
Понаехал
-
-
- Повідомлень: 3020
- З нами з: 22.05.16
- Подякував: 48 раз.
- Подякували: 70 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 12 гру, 2018 22:27
Понаехал
а смисл в Одесі?
з умовної білої церкви чи кіровабаду туди пару годин машиною
-
Васенька
-
-
- Повідомлень: 579
- З нами з: 20.10.16
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 11 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 12 гру, 2018 22:30
ПчёлкаIRON написав: Васенька написав:
а от її "експертна" оцінка буде 5000-10000у.е і "податки" платити саме з цієї суми...
дешевая легализация доходов
сейчас это актуально как никогда
тугенький ти респект
от продаєш ти за 1000у.е ділянку мені, а в нотаріуса пишемо 10000у.е з оцінки та платимо податки. зрозуміло що тобі на руки лише 1000 баков.
а через день я приходжу до нотаря та прошу анулювати купівлю.
профіт: ти мені 10000 зелені торчиш
-
Васенька
-
-
- Повідомлень: 579
- З нами з: 20.10.16
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 11 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 12 гру, 2018 22:33
Васенька написав:Понаехал
а смисл в Одесі?
з умовної білої церкви чи кіровабаду туди пару годин машиною
Под Кировоградом у меня уже есть домик в селе... От родственников жены досталось в наследство. Под БЦ у меня тоже пару пайов есть... "Шо б було"
Но я ориентируюсь на общественный транспорт
, что б на старости лет получить ВНЖ и грется в дешевой стране на солнышке возле моря... Зрение после 65 испортится водить будет лень.
Севастополь пока не хочу ибо он временно окупирован.
Грузия мне не нравится. По сути выбор между Одессой и Махачкалой(пока к ней склоняюсь).
Востаннє редагувалось Понаехал
в Сер 12 гру, 2018 22:36, всього редагувалось 1 раз.
-
Понаехал
-
-
- Повідомлень: 3020
- З нами з: 22.05.16
- Подякував: 48 раз.
- Подякували: 70 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 12 гру, 2018 22:37
Понаехал
тобі акурт ще не довів переваги житла в Анталії?
про транспорт, плацкарт з наприклад Черкас до Одеси всього 80грн
-
Васенька
-
-
- Повідомлень: 579
- З нами з: 20.10.16
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 11 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 12 гру, 2018 22:38
Понаехал написав: Васенька написав:
от продаєш ти за 1000у.е ділянку мені, а в нотаріуса пишемо 10000у.е з оцінки та платимо податки. зрозуміло що тобі на руки лише 1000 баков.:
А если я не являюсь налоговым резидентом Украины? Должен ли я платить в этом случае?
а от тут взагалі жир!!!
18% від цих "нереальних" оцінок
-
Васенька
-
-
- Повідомлень: 579
- З нами з: 20.10.16
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 11 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 12 гру, 2018 22:41
Васенька написав:Понаехал
тобі акурт ще не довів переваги житла в Анталії?
про транспорт, плацкарт з наприклад Черкас до Одеси всього 80грн
Я не хочу далеко. Меня интересует так что б на маршрутке или такси. В пределах 20 минут. Анталия не интересна. Уж лучше Канкун, чем Анталия. Но я бы хотел в Украине или РФ(или той южной части, которая остаенется после ее развала в ближайшие годы) на старости лет осесть. Надеюсь к тому времени конфликт закончится и будет дружба\жвачка.
-
Понаехал
-
-
- Повідомлень: 3020
- З нами з: 22.05.16
- Подякував: 48 раз.
- Подякували: 70 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|