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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2988298929902991>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1251
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
110
Гарні, "модні" МОПи
3%
40
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
265
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
86
Раціональне планування та метраж
16%
195
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
233
Якість будівництва
16%
196
Всього голосів : 1251
Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 22:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

здарова хулігани :)
а ви вже вкурсі про нові правила продажу нерухомості?
про нереальні "експертні оцінки"?
для прикладу: є земельна ділянка в умовній Березані за ринкові 1000баксов,
а от її "експертна" оцінка буде 5000-10000у.е і "податки" платити саме з цієї суми...
Васенька
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 22:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Васенька написав:а от її "експертна" оцінка буде 5000-10000у.е і "податки" платити саме з цієї суми...

дешевая легализация доходов
сейчас это актуально как никогда
ПчёлкаIRON
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 22:24

  Васенька написав:здарова хулігани :)
а ви вже вкурсі про нові правила продажу нерухомості?
про нереальні "експертні оцінки"?
для прикладу: є земельна ділянка в умовній Березані за ринкові 1000баксов,
а от її "експертна" оцінка буде 5000-10000у.е і "податки" платити саме з цієї суми...

Васятко, а для разнообразия, осилиш кинуть пару ссылок на земельные участки в Одессе? Что б было "на потом". Для себя на старость лет выбираю.
Не как не могу решится Сквастополь(пока не вернется в\на Украину не рассматриваю) vs Махачкала vs Одесса.
:oops:
Понаехал
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 22:27

Понаехал а смисл в Одесі?
з умовної білої церкви чи кіровабаду туди пару годин машиною :roll:
Васенька
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 22:30

  ПчёлкаIRON написав:
  Васенька написав:а от її "експертна" оцінка буде 5000-10000у.е і "податки" платити саме з цієї суми...

дешевая легализация доходов
сейчас это актуально как никогда

тугенький ти респект :mrgreen:
от продаєш ти за 1000у.е ділянку мені, а в нотаріуса пишемо 10000у.е з оцінки та платимо податки. зрозуміло що тобі на руки лише 1000 баков.
а через день я приходжу до нотаря та прошу анулювати купівлю.
профіт: ти мені 10000 зелені торчиш :twisted:
Васенька
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 22:33

  Васенька написав:Понаехал а смисл в Одесі?
з умовної білої церкви чи кіровабаду туди пару годин машиною :roll:

Под Кировоградом у меня уже есть домик в селе... От родственников жены досталось в наследство. Под БЦ у меня тоже пару пайов есть... "Шо б було"
Но я ориентируюсь на общественный транспорт, что б на старости лет получить ВНЖ и грется в дешевой стране на солнышке возле моря... Зрение после 65 испортится водить будет лень.
Севастополь пока не хочу ибо он временно окупирован.
Грузия мне не нравится. По сути выбор между Одессой и Махачкалой(пока к ней склоняюсь).
Востаннє редагувалось Понаехал в Сер 12 гру, 2018 22:36, всього редагувалось 1 раз.
Понаехал
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 22:35

  Васенька написав:от продаєш ти за 1000у.е ділянку мені, а в нотаріуса пишемо 10000у.е з оцінки та платимо податки. зрозуміло що тобі на руки лише 1000 баков.:

А если я не являюсь налоговым резидентом Украины? Должен ли я платить в этом случае? :)
Понаехал
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 22:37

Понаехал тобі акурт ще не довів переваги житла в Анталії?
про транспорт, плацкарт з наприклад Черкас до Одеси всього 80грн 8)
Васенька
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 22:38

  Понаехал написав:
  Васенька написав:от продаєш ти за 1000у.е ділянку мені, а в нотаріуса пишемо 10000у.е з оцінки та платимо податки. зрозуміло що тобі на руки лише 1000 баков.:

А если я не являюсь налоговым резидентом Украины? Должен ли я платить в этом случае? :)

а от тут взагалі жир!!!
18% від цих "нереальних" оцінок
Васенька
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 22:41

  Васенька написав:Понаехал тобі акурт ще не довів переваги житла в Анталії?
про транспорт, плацкарт з наприклад Черкас до Одеси всього 80грн 8)

Я не хочу далеко. Меня интересует так что б на маршрутке или такси. В пределах 20 минут. Анталия не интересна. Уж лучше Канкун, чем Анталия. Но я бы хотел в Украине или РФ(или той южной части, которая остаенется после ее развала в ближайшие годы) на старости лет осесть. Надеюсь к тому времени конфликт закончится и будет дружба\жвачка.
Понаехал
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