airmax78 написав:

Kostia написав: Эйр недавно писал что мопы не устареют быстро. В 11 году был в парусе и это было просто ослепительно, нереальный уровень для Киева. Сейчас мопы просто в обычных новостройках выглядят поярче. Эйр недавно писал что мопы не устареют быстро. В 11 году был в парусе и это было просто ослепительно, нереальный уровень для Киева. Сейчас мопы просто в обычных новостройках выглядят поярче.

Да ну ладно. Я был в Парусе в 2012м и мопы там выглядели чуть по-приличнее Голосухи. Все-таки его с большим скрипом дотягивали в 2008-2009м. Да и не было тогда еще моды на МОПы. А вот фасад там, кстати, и сейчас в полном порядке, за исключением ржавеющих балконов (если бы не ржавели - то это было бы просто гениальное решение), пары неадекватов поменявших окна с серым переплетом на окна с белым переплетом, спутниковых тарелок на тех же балконах и пары разбитых плиток на цокольном этаже.Модные МОПы Тетрисов, РТ и прочих ЦП не сильно поблекнут и через 10 лет, т.к. они круче аналогичных МОПов в домах в Штатах и Западной Европе.