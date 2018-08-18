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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 12 гру, 2018 22:43
Понаехал то йди по принципу тисяч москальських пенсів.
тобі допоможуть балгарские братушки
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Васенька
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Додано: Сер 12 гру, 2018 22:45
Васенька написав:Понаехал
то йди по принципу тисяч москальських пенсів.
тобі допоможуть балгарские братушки
Я не хочу в ЕС. Мне вообще не нравится в Европе.
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Понаехал
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Додано: Сер 12 гру, 2018 23:03
airmax78 написав: Kostia написав:
Эйр недавно писал что мопы не устареют быстро. В 11 году был в парусе и это было просто ослепительно, нереальный уровень для Киева. Сейчас мопы просто в обычных новостройках выглядят поярче.
Да ну ладно. Я был в Парусе в 2012м и мопы там выглядели чуть по-приличнее Голосухи. Все-таки его с большим скрипом дотягивали в 2008-2009м. Да и не было тогда еще моды на МОПы. А вот фасад там, кстати, и сейчас в полном порядке, за исключением ржавеющих балконов (если бы не ржавели - то это было бы просто гениальное решение), пары неадекватов поменявших окна с серым переплетом на окна с белым переплетом, спутниковых тарелок на тех же балконах и пары разбитых плиток на цокольном этаже.
Модные МОПы Тетрисов, РТ и прочих ЦП не сильно поблекнут и через 10 лет, т.к. они круче аналогичных МОПов в домах в Штатах и Западной Европе.
Бц парус.
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Kostia
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Додано: Сер 12 гру, 2018 23:03
Васенька написав:
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а через день я приходжу до нотаря та прошу анулювати купівлю.
профіт: ти мені 10000 зелені торчиш
А нотар тобі скаже "пішов накуй". Які підстави анулювання?
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Додано: Сер 12 гру, 2018 23:08
trololo ти можеш навіть товар повернути через 2 тижні в магаз.
а тут НЕРУХОМІСТЬ...
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Васенька
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Додано: Сер 12 гру, 2018 23:14
если снимут мораторий на земли сельхозназначения то недвига в космос
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Додано: Сер 12 гру, 2018 23:15
Васенька написав:trololo
ти можеш навіть товар повернути через 2 тижні в магаз.
а тут НЕРУХОМІСТЬ...
сільський бородатий хвантазер
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