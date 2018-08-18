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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2988298929902991

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1251
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
110
Гарні, "модні" МОПи
3%
40
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
265
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
86
Раціональне планування та метраж
16%
195
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
233
Якість будівництва
16%
196
Всього голосів : 1251
Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 22:43

Понаехал то йди по принципу тисяч москальських пенсів.
тобі допоможуть балгарские братушки
Васенька
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 22:45

  Васенька написав:Понаехал то йди по принципу тисяч москальських пенсів.
тобі допоможуть балгарские братушки

Я не хочу в ЕС. Мне вообще не нравится в Европе.
Понаехал
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 23:03

  airmax78 написав:
  Kostia написав:Эйр недавно писал что мопы не устареют быстро. В 11 году был в парусе и это было просто ослепительно, нереальный уровень для Киева. Сейчас мопы просто в обычных новостройках выглядят поярче.

Да ну ладно. Я был в Парусе в 2012м и мопы там выглядели чуть по-приличнее Голосухи. Все-таки его с большим скрипом дотягивали в 2008-2009м. Да и не было тогда еще моды на МОПы. А вот фасад там, кстати, и сейчас в полном порядке, за исключением ржавеющих балконов (если бы не ржавели - то это было бы просто гениальное решение), пары неадекватов поменявших окна с серым переплетом на окна с белым переплетом, спутниковых тарелок на тех же балконах и пары разбитых плиток на цокольном этаже.
Модные МОПы Тетрисов, РТ и прочих ЦП не сильно поблекнут и через 10 лет, т.к. они круче аналогичных МОПов в домах в Штатах и Западной Европе.

Бц парус.
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 23:03

  Васенька написав:.
а через день я приходжу до нотаря та прошу анулювати купівлю.
профіт: ти мені 10000 зелені торчиш :twisted:

А нотар тобі скаже "пішов накуй". Які підстави анулювання?
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 23:08

trololo ти можеш навіть товар повернути через 2 тижні в магаз.
а тут НЕРУХОМІСТЬ...
Васенька
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 23:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

если снимут мораторий на земли сельхозназначения то недвига в космос
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 23:15

  Васенька написав:trololo ти можеш навіть товар повернути через 2 тижні в магаз.
а тут НЕРУХОМІСТЬ...


сільський бородатий хвантазер :)
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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