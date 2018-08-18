Балабол, Ти ж лапшав, що переїхав на ПМЖ в Америку. Спалився, бідолага))))
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Додано: Чет 13 гру, 2018 05:51
Балабол, Ти ж лапшав, що переїхав на ПМЖ в Америку. Спалився, бідолага))))
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Додано: Чет 13 гру, 2018 05:56
Черговий удар по філейним частинам наших рожевоокулярних оптовиків.
Інформую рожевоокулярників, що ціни вторинки зараз на мінімумі за 14 років.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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