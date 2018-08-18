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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2988298929902991

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1251
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
110
Гарні, "модні" МОПи
3%
40
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
265
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
86
Раціональне планування та метраж
16%
195
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
233
Якість будівництва
16%
196
Всього голосів : 1251
Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 05:51

  Понаехал написав:
  Васенька написав:Понаехал то йди по принципу тисяч москальських пенсів.
тобі допоможуть балгарские братушки

Я не хочу в ЕС. Мне вообще не нравится в Европе.

Балабол, Ти ж лапшав, що переїхав на ПМЖ в Америку. Спалився, бідолага))))
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 05:56

  zzzzzz написав:За год стальная арматура подешевела на 15%
На прошлой неделе было падение на 5%
То же самое падение было и на стальной лом.

Ну это на Лондонской бирже металлов. У нас буиттокадорожать.
https://www.lme.com/Metals/Ferrous/Stee ... tabIndex=0

такая же динамика и по стальному индексу на NYSE , за год -15%
https://www.marketwatch.com/investing/i ... trycode=xx

Черговий удар по філейним частинам наших рожевоокулярних оптовиків.

Інформую рожевоокулярників, що ціни вторинки зараз на мінімумі за 14 років.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
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Повідомлень: 18844
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