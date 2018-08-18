Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Неделя клонится к своему завершению и у меня отличная новость для людей с толстыми матрасами и стальными нервами: КАН дал задний ход по ЦП. Видимо они поняли, что перегнули палку. Все-таки такое плотное кольцо модных МОПов вокруг ЦП, которые тоже надо кому-то продавать. Предлагают реальные -10% от цен месячной давности.
Васенька написав:trololo поясню тупенькому напередодні думав прикупити собі особнячок під Лубнами для перепродажу. домік 150м2 2000р побудови в жилому стані + земельки більше гектара на березі озера. хазяєва тікають в ойропу. просили 10000у.е, сторгувалися за 5000 ну думаю підремонтую та весною за 15000 зелені побіжить. дійшло діло до оформлення в нотаря місяць тому. а тут ОПАНЬКИ "експертна оцінка" всього цього добра 1.5 МУЛЬЙОНА гривень і виходить що "податків" + оформлення треба заплатити БІЛЬШЕ ніж його вартість
airmax78 написав:Неделя клонится к своему завершению и у меня отличная новость для людей с толстыми матрасами и стальными нервами: КАН дал задний ход по ЦП. Видимо они поняли, что перегнули палку. Все-таки такое плотное кольцо модных МОПов вокруг ЦП, которые тоже надо кому-то продавать. Предлагают реальные -10% от цен месячной давности.