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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2989299029912992>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1251
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
110
Гарні, "модні" МОПи
3%
40
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
265
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
86
Раціональне планування та метраж
16%
195
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
233
Якість будівництва
16%
196
Всього голосів : 1251
Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 05:56

  zzzzzz написав:За год стальная арматура подешевела на 15%
На прошлой неделе было падение на 5%
То же самое падение было и на стальной лом.

Ну это на Лондонской бирже металлов. У нас буиттокадорожать.
https://www.lme.com/Metals/Ferrous/Stee ... tabIndex=0

такая же динамика и по стальному индексу на NYSE , за год -15%
https://www.marketwatch.com/investing/i ... trycode=xx

Черговий удар по філейним частинам наших рожевоокулярних оптовиків.

Інформую рожевоокулярників, що ціни вторинки зараз на мінімумі за 14 років.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 09:02


Васенька, скинь ссылку на свого Кайена.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 09:07

  Оранжевый-хит сезона написав:если снимут мораторий на земли сельхозназначения то недвига в космос

Марсиане именно этого и ждут :mrgreen:
moniks
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 09:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Frant написав:Інформую рожевоокулярників, що ціни вторинки зараз на мінімумі за 14 років.

не верю, потому что это не так.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 10:08

  UA написав:И это правильно.
По просьбе родственников ходил в качестве "эксперта" на просмотры квартир с ремонтом в свежих новостроях.
В 3 из 4х проводка выполнена ШВВП.

За все что в квартире замуровано в штукатурку и отличается от ВВГ-нг(LS) исполнителям нужно отрывать все выступающие части тела...
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 10:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Неделя клонится к своему завершению и у меня отличная новость для людей с толстыми матрасами и стальными нервами: КАН дал задний ход по ЦП. Видимо они поняли, что перегнули палку. Все-таки такое плотное кольцо модных МОПов вокруг ЦП, которые тоже надо кому-то продавать. Предлагают реальные -10% от цен месячной давности.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 10:17

  Васенька написав:trololo поясню тупенькому :roll:
напередодні думав прикупити собі особнячок під Лубнами для перепродажу.
домік 150м2 2000р побудови в жилому стані + земельки більше гектара на березі озера.
хазяєва тікають в ойропу. просили 10000у.е, сторгувалися за 5000 :mrgreen:
ну думаю підремонтую та весною за 15000 зелені побіжить.
дійшло діло до оформлення в нотаря місяць тому.
а тут ОПАНЬКИ "експертна оцінка" всього цього добра 1.5 МУЛЬЙОНА гривень :o
і виходить що "податків" + оформлення треба заплатити БІЛЬШЕ ніж його вартість

красиво заливаешь, и не краснея... :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 10:23

  airmax78 написав:Неделя клонится к своему завершению и у меня отличная новость для людей с толстыми матрасами и стальными нервами: КАН дал задний ход по ЦП. Видимо они поняли, что перегнули палку. Все-таки такое плотное кольцо модных МОПов вокруг ЦП, которые тоже надо кому-то продавать. Предлагают реальные -10% от цен месячной давности.

-10 повод рогами в бетон?)
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 10:23

  moniks написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:если снимут мораторий на земли сельхозназначения то недвига в космос

Марсиане именно этого и ждут :mrgreen:

Ринок землі потрібен. В незалежності від того бажаєте Ви цього чи ні. Це реальний тормоз в розвитку довгострокового бізнесу.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 10:25

  _Mykola_ написав:
  UA написав:И это правильно.
По просьбе родственников ходил в качестве "эксперта" на просмотры квартир с ремонтом в свежих новостроях.
В 3 из 4х проводка выполнена ШВВП.

За все что в квартире замуровано в штукатурку и отличается от ВВГ-нг(LS) исполнителям нужно отрывать все выступающие части тела...

А так можна?
Зображення


Нічо не мурували.
Всім процвітання!
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