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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 13 гру, 2018 11:36
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baraka
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Додано: Чет 13 гру, 2018 11:54
Первый написав: moniks написав: Оранжевый-хит сезона написав:
если снимут мораторий на земли сельхозназначения то недвига в космос
Марсиане именно этого и ждут
Ринок землі потрібен. В незалежності від того бажаєте Ви цього чи ні. Це реальний тормоз в розвитку довгострокового бізнесу.
Пересичного это уже не спасет, а Бахматюк, Порошенко и прочие кидалы - красиво легализуют свои именья с крестьянами. Им конечно - да, нужен долгосрок. Желательно лет так 200-ти шоб железно фсё. Ну до нового майдана... Хотя если все разъедутся какой майдан. Марсиане ведь вернутся на Марс
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moniks
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Додано: Чет 13 гру, 2018 12:03
zzzzzz написав:airmax78
Макс и какие цены сейчас в ЦП ?
В районе 2.2К за метр в трешке.
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airmax78
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Додано: Чет 13 гру, 2018 12:15
moniks написав: Первый написав:
Ринок землі потрібен. В незалежності від того бажаєте Ви цього чи ні. Це реальний тормоз в розвитку довгострокового бізнесу.
Пересичного это уже не спасет, а Бахматюк, Порошенко и прочие кидалы - красиво легализуют свои именья с крестьянами. Им конечно - да, нужен долгосрок. Желательно лет так 200-ти шоб железно фсё. Ну до нового майдана... Хотя если все разъедутся какой майдан. Марсиане ведь вернутся на Марс
Жесть какой мусор в голове.
Просто ПИСЕЦ.
мораторій на продаж продовжений ЗУ. Проект 7350 ВНОСИВ ЛАБАЗЮК.
"
І вже сьогодні на рахунку агрохолдингу „VITAGRO” – більше 60 тис. гектарів землі по всій Хмельницькій області та сусідніх: Рівненській і Тернопільській."""
Зи. Люди. Закінчуйте керуватися лозунгами. Думаєте головою, аналізуйте дії.
Всім процвітання!
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Первый
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