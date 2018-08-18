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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2990299129922993

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1252
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
110
Гарні, "модні" МОПи
3%
40
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
265
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
86
Раціональне планування та метраж
16%
195
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
234
Якість будівництва
16%
196
Всього голосів : 1252
Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 11:36

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baraka
 
Повідомлень: 4490
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 11:54

  Первый написав:
  moniks написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:если снимут мораторий на земли сельхозназначения то недвига в космос

Марсиане именно этого и ждут :mrgreen:

Ринок землі потрібен. В незалежності від того бажаєте Ви цього чи ні. Це реальний тормоз в розвитку довгострокового бізнесу.

Пересичного это уже не спасет, а Бахматюк, Порошенко и прочие кидалы - красиво легализуют свои именья с крестьянами. Им конечно - да, нужен долгосрок. Желательно лет так 200-ти шоб железно фсё. Ну до нового майдана... Хотя если все разъедутся какой майдан. Марсиане ведь вернутся на Марс :mrgreen:
moniks
 
Повідомлень: 1030
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Подякував: 626 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 12:03

  zzzzzz написав:airmax78
Макс и какие цены сейчас в ЦП ?

В районе 2.2К за метр в трешке.
airmax78
 
Повідомлень: 27128
З нами з: 25.10.12
Подякував: 703 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 12:15

  moniks написав:
  Первый написав:Ринок землі потрібен. В незалежності від того бажаєте Ви цього чи ні. Це реальний тормоз в розвитку довгострокового бізнесу.

Пересичного это уже не спасет, а Бахматюк, Порошенко и прочие кидалы - красиво легализуют свои именья с крестьянами. Им конечно - да, нужен долгосрок. Желательно лет так 200-ти шоб железно фсё. Ну до нового майдана... Хотя если все разъедутся какой майдан. Марсиане ведь вернутся на Марс :mrgreen:


Жесть какой мусор в голове.
Просто ПИСЕЦ.
мораторій на продаж продовжений ЗУ. Проект 7350 ВНОСИВ ЛАБАЗЮК.
"
І вже сьогодні на рахунку агрохолдингу „VITAGRO” – більше 60 тис. гектарів землі по всій Хмельницькій області та сусідніх: Рівненській і Тернопільській."""


Зи. Люди. Закінчуйте керуватися лозунгами. Думаєте головою, аналізуйте дії.
Всім процвітання!
Первый
 
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