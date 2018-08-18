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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2991299229932994>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1252
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
110
Гарні, "модні" МОПи
3%
40
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
265
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
86
Раціональне планування та метраж
16%
195
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
234
Якість будівництва
16%
196
Всього голосів : 1252
Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 12:03

  zzzzzz написав:airmax78
Макс и какие цены сейчас в ЦП ?

В районе 2.2К за метр в трешке.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 12:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кстати, в S1 метр в каморке уже овер 1800 баксов. По-моему популярность проекта немного крышу снесла девелоперу.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 12:56

  airmax78 написав:Кстати, в S1 метр в каморке уже овер 1800 баксов. По-моему популярность проекта немного крышу снесла девелоперу.

Беда для перекупов ))

Перешли к голландскому принципу продаж, стартуют с максимума и понемногу снижают цены,тем самым отсекая перекупов.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 13:00

  airmax78 написав:Кстати, в S1 метр в каморке уже овер 1800 баксов. По-моему популярность проекта немного крышу снесла девелоперу.

А там много распроданы?
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 13:16

С1

3к - 54кв.м. стоимость 95,7 куе , жесть :mrgreen:
Сайт сделан по типильному , ни схемы этажей, ни ориентирование по сторонам света в квартире....фууу
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 13:27

  zzzzzz написав:С1

3к - 54кв.м. стоимость 95,7 куе , жесть :mrgreen:
Сайт сделан по типильному , ни схемы этажей, ни ориентирование по сторонам света в квартире....фууу

3к 54 метра, привет хрущ)
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 13:29

  zzzzzz написав:
  airmax78 написав:Кстати, в S1 метр в каморке уже овер 1800 баксов. По-моему популярность проекта немного крышу снесла девелоперу.

Беда для перекупов ))

Перешли к голландскому принципу продаж, стартуют с максимума и понемногу снижают цены,тем самым отсекая перекупов.

Какая же беда? Перекупы по 1200-1300 покупали.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 13:32

  Kostia написав:
  zzzzzz написав:С1

3к - 54кв.м. стоимость 95,7 куе , жесть :mrgreen:
Сайт сделан по типильному , ни схемы этажей, ни ориентирование по сторонам света в квартире....фууу

3к 54 метра, привет хрущ)


В хрущах 58 :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 13:35

  airmax78 написав:Какая же беда? Перекупы по 1200-1300 покупали.


Как думаешь сколько реально выкуплено ?
Где реальный поэтажный план можно увидеть ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 13:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

.. шкода, Еленск(Оленка) давненько не заходила.....
- а то було б цікаво дізнатись її думку про таке:
(копіпаст з сусідньої гілки)

... за крок до перевороту думок ©
Alex6 написав:
Долярчик написав:
- от і питання: вартує, чи ні в таке інвестувати?
======

математика подсказывает что вартує, нюанс в том что вы считаете НОРМАЛЬНИМ РЕМОНТОМ!
=====

.... математика - так, але як пізніше продати, якщо буде потрібний кеш?(ліквідність таких об'єктів? )

- менш-більш норм. ремонтом вважаю такий, який ще не зовсім вбитий! :mrgreen: - і де ЗРАЗУ можна впустити орендарів!
- наприклад:
https://vashmagazin.ua/nerukhomist/kvar ... e/1858891/
або
https://vashmagazin.ua/nerukhomist/kvar ... e/1811231/
або
https://vashmagazin.ua/nerukhomist/kvar ... e/1811857/

.... тільки напрягає ЦО!
- бо, навіть, дах можна перекрити і забути..... - стояки, теж можна замінити і забути(навіть, якщо і за власний рахунок)
- а от ЦО - вічний гемор/паразит!

(там вгорі, копіюйте ціле посилання і вставляйте в пошук...)

п. с.
... а як то зробуміти: про єврохлам, про врозеточників і т. п. - то не труть, а тут про НЕРУХОМІСТЬ - стирають!!!
- що за правила такі???
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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