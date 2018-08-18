В районе 2.2К за метр в трешке.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 13 гру, 2018 12:03
Додано: Чет 13 гру, 2018 12:49
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Кстати, в S1 метр в каморке уже овер 1800 баксов. По-моему популярность проекта немного крышу снесла девелоперу.
Додано: Чет 13 гру, 2018 12:56
Беда для перекупов ))
Перешли к голландскому принципу продаж, стартуют с максимума и понемногу снижают цены,тем самым отсекая перекупов.
Живите своим умом!
Додано: Чет 13 гру, 2018 13:00
Додано: Чет 13 гру, 2018 13:16
С1
3к - 54кв.м. стоимость 95,7 куе , жесть
Сайт сделан по типильному , ни схемы этажей, ни ориентирование по сторонам света в квартире....фууу
Живите своим умом!
Додано: Чет 13 гру, 2018 13:27
Додано: Чет 13 гру, 2018 13:29
Какая же беда? Перекупы по 1200-1300 покупали.
Додано: Чет 13 гру, 2018 13:32
В хрущах 58
Живите своим умом!
Додано: Чет 13 гру, 2018 13:35
Как думаешь сколько реально выкуплено ?
Где реальный поэтажный план можно увидеть ?
Живите своим умом!
Додано: Чет 13 гру, 2018 13:41
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
.. шкода, Еленск(Оленка) давненько не заходила.....
- а то було б цікаво дізнатись її думку про таке:
(копіпаст з сусідньої гілки)
... за крок до перевороту думок ©
Alex6 написав:
Долярчик написав:
- от і питання: вартує, чи ні в таке інвестувати?
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математика подсказывает что вартує, нюанс в том что вы считаете НОРМАЛЬНИМ РЕМОНТОМ!
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.... математика - так, але як пізніше продати, якщо буде потрібний кеш?(ліквідність таких об'єктів? )
- менш-більш норм. ремонтом вважаю такий, який ще не зовсім вбитий! - і де ЗРАЗУ можна впустити орендарів!
- наприклад:
або
або
.... тільки напрягає ЦО!
- бо, навіть, дах можна перекрити і забути..... - стояки, теж можна замінити і забути(навіть, якщо і за власний рахунок)
- а от ЦО - вічний гемор/паразит!
(там вгорі, копіюйте ціле посилання і вставляйте в пошук...)
п. с.
... а як то зробуміти: про єврохлам, про врозеточників і т. п. - то не труть, а тут про НЕРУХОМІСТЬ - стирають!!!
- що за правила такі???
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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