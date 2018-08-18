Додано: Чет 13 гру, 2018 13:41

а як то зробуміти: про єврохлам, про врозеточників і т. п. - то не труть, а тут про НЕРУХОМІСТЬ - стирають!!!

.. шкода, Еленск(Оленка) давненько не заходила.....- а то було б цікаво дізнатись її думку про таке:(копіпаст з сусідньої гілки)... за крок до перевороту думок ©Alex6 написав:Долярчик написав:- от і питання: вартує, чи ні в таке інвестувати?======математика подсказывает что вартує, нюанс в том что вы считаете НОРМАЛЬНИМ РЕМОНТОМ!=====.... математика - так, але як пізніше продати, якщо буде потрібний кеш?(ліквідність таких об'єктів? )- менш-більш норм. ремонтом вважаю такий, який ще не зовсім вбитий!- і де ЗРАЗУ можна впустити орендарів!- наприклад:... e/1858891/або... e/1811231/або... e/1811857/.... тільки напрягає ЦО!- бо, навіть, дах можна перекрити і забути..... - стояки, теж можна замінити і забути(навіть, якщо і за власний рахунок)- а от ЦО - вічний гемор/паразит!(там вгорі, копіюйте ціле посилання і вставляйте в пошук...)п. с....- що за правила такі???