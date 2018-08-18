- а то було б цікаво дізнатись її думку про таке:
(копіпаст з сусідньої гілки)
... за крок до перевороту думок ©
Alex6 написав:
Долярчик написав:
- от і питання: вартує, чи ні в таке інвестувати?
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математика подсказывает что вартує, нюанс в том что вы считаете НОРМАЛЬНИМ РЕМОНТОМ!
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.... математика - так, але як пізніше продати, якщо буде потрібний кеш?(ліквідність таких об'єктів? )
- менш-більш норм. ремонтом вважаю такий, який ще не зовсім вбитий! - і де ЗРАЗУ можна впустити орендарів!
- наприклад:
або
або
.... тільки напрягає ЦО!
- бо, навіть, дах можна перекрити і забути..... - стояки, теж можна замінити і забути(навіть, якщо і за власний рахунок)
- а от ЦО - вічний гемор/паразит!
(там вгорі, копіюйте ціле посилання і вставляйте в пошук...)
п. с.
... а як то зробуміти: про єврохлам, про врозеточників і т. п. - то не труть, а тут про НЕРУХОМІСТЬ - стирають!!!
- що за правила такі???