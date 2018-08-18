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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2992299329942995>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1252
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
110
Гарні, "модні" МОПи
3%
40
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
265
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
86
Раціональне планування та метраж
16%
195
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
234
Якість будівництва
16%
196
Всього голосів : 1252
Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 14:02

Kostia 5 лет от начала строительства до сдачи??? с марта 2016 ( факт) по 4 квартал 2021 г ( первая секция, а вторая-без срока)
Круто, Укрбуд ставит личный рекорд!
Разрешение на проведение строительных работ № 0890-Сл/Т от 11.11.2008 года
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 14:10

  Serg-ik написав:Kostia 5 лет от начала строительства до сдачи??? с марта 2016 ( факт) по 4 квартал 2021 г ( первая секция, а вторая-без срока)
Круто, Укрбуд ставит личный рекорд!
Разрешение на проведение строительных работ № 0890-Сл/Т от 11.11.2008 года

Ну зачем ты каждый раз пишешь так уверенно о том, в чем не понимаешь?
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 14:18

"Служба Безопасности Украины не имеет полномочий проверять разрешительные документы и нарушения ограничений застройки".
Об этом идет речь в официальной позиции TARYAN GROUP относительно заявления СБУ.

Вся градостроительная деятельность в Украине урегулирована Законом Украины "О регулировании градостроительной деятельности". Единственным органом, осуществляющим контроль в сфере строительства, является Государственная архитектурно-строительная инспекция (ГАСИ). Осуществляя любые действия по проверке качества строительства "с целью предотвращения чрезвычайных ситуаций на объектах строительства" СБУ фактически подменяет специальные государственные органы, что является недопустимым.

Напомним, что вчера основатель TARYAN GROUP Артур Мхитарян опубликовал видеообращение к Президенту Украины, в котором рассказал о вымогательстве со стороны силового ведомства в обмен на разрешительные документы Минкульта.

СБУ же утверждает, что на текущий момент "исследует обстоятельства соответствия проектирования и ведения строительства требованиям действующего законодательства Украины для того, чтобы не повторялись недавние трагические события, связанные с обвалом кровли спорткомплекса школы в городе Вишневом".

"Такое утверждение СБУ является абсолютно четкой попыткой манипулирования общественным мнением", - утверждают в компании.

Ведь по логике СБУ, выходит, что отсутствие согласований Министерства культуры Украины прямо влияет на возможность обвала кровли. Кроме того, это утверждение лишь подтверждает тот факт, что СБУ действует вне определенных законом полномочий.

TARYAN GROUP также отмечает, что определение Шевченковского районного суда г. Киева (на которое ссылается СБУ) о предоставлении временного доступа к документам "Позняки-Жил-Строй", появилось в октябре 2018 года и суд дал сотрудникам СБУ временный доступ к оригиналам документов компании с возможностью изъятия копий до 12.11.2018 года.

"Фактически, суд разрешил СБУ доступ к оригиналам документов "Позняки-Жил-Буд", но за ними никто так и не пришел. Само определение суда отсутствует в официальном реестре судебных решений, но, при этом, его фото из криминального дела СБУ, появляется на публичных интернет-площадках с очерняющими компанию текстами. Поэтому считаем, что этот документ был получен не с целью выполнения процессуальных действий, а как один из инструментов шантажа и давления на компанию", - объяснили в TARYAN GROUP. И добавили, что этом определении суда запрашивается тот же список документов, который компания уже передавала следствию в сентябре 2018 года по запросу другого следователя СБУ. Источник: https://censor.net.ua/n3102172
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 14:33

  zzzzzz написав:С1

3к - 54кв.м. стоимость 95,7 куе , жесть :mrgreen:
Сайт сделан по типильному , ни схемы этажей, ни ориентирование по сторонам света в квартире....фууу

Поэтажку многие прячут, чтоб в самом начале клиент не аху*л.
hume
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 14:35

  Serg-ik написав:Kostia 5 лет от начала строительства до сдачи??? с марта 2016 ( факт) по 4 квартал 2021 г ( первая секция, а вторая-без срока)
Круто, Укрбуд ставит личный рекорд!
Разрешение на проведение строительных работ № 0890-Сл/Т от 11.11.2008 года

У укрбуда есть схема, выгнать за год/полтора коробку, а потом неспеша всё остальное.
hume
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 14:41

  Понаехал написав:
  UA написав:И это правильно.
По просьбе родственников ходил в качестве "эксперта" на просмотры квартир с ремонтом в свежих новостроях.
В 3 из 4х проводка выполнена ШВВП.

в общем случае да.
а разве ШВВП дешевле намного чем ПВС? не понимаю почему ШВВП используют... :mrgreen:
шутка

ой, а мені Микола розказував, шо ніззя плоским кабєлєм рабить праводку в цокалі
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 15:05

flyman
Перегибають.

В совкошлаці вся проводка люмінієва, і нічо, подрачують на совкошлак. Кажуть шо супер.
Востаннє редагувалось Первый в Чет 13 гру, 2018 15:08, всього редагувалось 1 раз.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 15:07

  Первый написав:flyman
Перегибають.

В совкошлаці вся проводка люмінієва, і нічо, подарують на совкошлак. Кажуть шо супер.

люмініява, але "суцільножильна" і "тверда", а не "багатожильна" і "гнучка" (таку нізя муровать, ні-ні)
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 15:14

  flyman написав:ой, а мені Микола розказував, шо ніззя плоским кабєлєм рабить праводку в цокалі

К сведению ВВг-нг бывает как круглый, так и плоский (в маркировке идет признак П) ;)

И, прикрепи еще в нескольких местах кабель, такое провисание это нехорошо.
Ну и распредкоробка зачем так низко?
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 15:16

  _Mykola_ написав:
  flyman написав:ой, а мені Микола розказував, шо ніззя плоским кабєлєм рабить праводку в цокалі

К сведению ВВг-нг бывает как круглый, так и плоский (в маркировке идет признак П) ;)

И, прикрепи еще в нескольких местах кабель, такое провисание это нехорошо.
Ну и распредкоробка зачем так низко?

це різєтка.
під паталком натянута стальна провілка, от до ню буду прикру..
та чьо, тепер зачьот?
Востаннє редагувалось flyman в Чет 13 гру, 2018 15:18, всього редагувалось 1 раз.
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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