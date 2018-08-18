"Служба Безопасности Украины не имеет полномочий проверять разрешительные документы и нарушения ограничений застройки".Об этом идет речь в официальной позиции TARYAN GROUP относительно заявления СБУ.Вся градостроительная деятельность в Украине урегулирована Законом Украины "О регулировании градостроительной деятельности". Единственным органом, осуществляющим контроль в сфере строительства, является Государственная архитектурно-строительная инспекция (ГАСИ). Осуществляя любые действия по проверке качества строительства "с целью предотвращения чрезвычайных ситуаций на объектах строительства" СБУ фактически подменяет специальные государственные органы, что является недопустимым.Напомним, что вчера основатель TARYAN GROUP Артур Мхитарян опубликовал видеообращение к Президенту Украины, в котором рассказал о вымогательстве со стороны силового ведомства в обмен на разрешительные документы Минкульта.СБУ же утверждает, что на текущий момент "исследует обстоятельства соответствия проектирования и ведения строительства требованиям действующего законодательства Украины для того, чтобы не повторялись недавние трагические события, связанные с обвалом кровли спорткомплекса школы в городе Вишневом"."Такое утверждение СБУ является абсолютно четкой попыткой манипулирования общественным мнением", - утверждают в компании.Ведь по логике СБУ, выходит, что отсутствие согласований Министерства культуры Украины прямо влияет на возможность обвала кровли. Кроме того, это утверждение лишь подтверждает тот факт, что СБУ действует вне определенных законом полномочий.TARYAN GROUP также отмечает, что определение Шевченковского районного суда г. Киева (на которое ссылается СБУ) о предоставлении временного доступа к документам "Позняки-Жил-Строй", появилось в октябре 2018 года и суд дал сотрудникам СБУ временный доступ к оригиналам документов компании с возможностью изъятия копий до 12.11.2018 года."Фактически, суд разрешил СБУ доступ к оригиналам документов "Позняки-Жил-Буд", но за ними никто так и не пришел. Само определение суда отсутствует в официальном реестре судебных решений, но, при этом, его фото из криминального дела СБУ, появляется на публичных интернет-площадках с очерняющими компанию текстами. Поэтому считаем, что этот документ был получен не с целью выполнения процессуальных действий, а как один из инструментов шантажа и давления на компанию", - объяснили в TARYAN GROUP. И добавили, что этом определении суда запрашивается тот же список документов, который компания уже передавала следствию в сентябре 2018 года по запросу другого следователя СБУ. Источник: