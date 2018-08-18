Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
_Mykola_ написав:К сведению ВВг-нг бывает как круглый, так и плоский (в маркировке идет признак П)
И, прикрепи еще в нескольких местах кабель, такое провисание это нехорошо. Ну и распредкоробка зачем так низко?
це різєтка. під паталком натянута стальна провілка, от до ню буду прикру.. та чьо, тепер зачьот?
Сделано хорошо. Как для непрофессионала, довольно аккуратно. Высота розетки - отличная. Не надо нагибаться чтобы что-то включить. Все бы так делали.
висота обмежена тим що далі бетонні блоки, які не дуже радісно сверляцця ... так що з часом там заведеться розпрідкоропка
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.