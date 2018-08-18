Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
_Mykola_ написав:К сведению ВВг-нг бывает как круглый, так и плоский (в маркировке идет признак П)
И, прикрепи еще в нескольких местах кабель, такое провисание это нехорошо. Ну и распредкоробка зачем так низко?
це різєтка. під паталком натянута стальна провілка, от до ню буду прикру.. та чьо, тепер зачьот?
Сделано хорошо. Как для непрофессионала, довольно аккуратно. Высота розетки - отличная. Не надо нагибаться чтобы что-то включить. Все бы так делали.
висота обмежена тим що далі бетонні блоки, які не дуже радісно сверляцця ... так що з часом там заведеться розпрідкоропка
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
UA написав:И это правильно. По просьбе родственников ходил в качестве "эксперта" на просмотры квартир с ремонтом в свежих новостроях. В 3 из 4х проводка выполнена ШВВП.
в общем случае да. а разве ШВВП дешевле намного чем ПВС? не понимаю почему ШВВП используют... шутка
ой, а мені Микола розказував, шо ніззя плоским кабєлєм рабить праводку в цокалі
... а чорний дріт в бік відходить, то що? - підключений ммагнітофон "Весна"? .... і що там чути про ЦА? - які тепер Мальвіни напрошуються до тебе в цоколь вкоротати сніжні вечори?... ===== холодильник та мікрохвильовка... як я писав місяць чи два тому: вирішив робити проводку по стелі (Микола не проти), а не зашивати в стіни ... як кажуть "і Богу свічка, і чорту кочерга"
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Serg-ik написав:Kostia 5 лет от начала строительства до сдачи??? с марта 2016 ( факт) по 4 квартал 2021 г ( первая секция, а вторая-без срока) Круто, Укрбуд ставит личный рекорд! Разрешение на проведение строительных работ № 0890-Сл/Т от 11.11.2008 года
Ну зачем ты каждый раз пишешь так уверенно о том, в чем не понимаешь?
что именно я не понял?
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Васенька написав:Понаехал тобі акурт ще не довів переваги житла в Анталії? про транспорт, плацкарт з наприклад Черкас до Одеси всього 80грн
Я не хочу далеко. Меня интересует так что б на маршрутке или такси. В пределах 20 минут. Анталия не интересна. Уж лучше Канкун, чем Анталия. Но я бы хотел в Украине или РФ(или той южной части, которая остаенется после ее развала в ближайшие годы) на старости лет осесть. Надеюсь к тому времени конфликт закончится и будет дружба\жвачка.
Понаех, вы в США. Ну вот нафига вам та Одесса или постзапоребрик? Купите себе дачу на Кейпкоде - та же широта, что у Одессы, примерно тот же климат, только застройка там куда цивильнее и не море, а океан.