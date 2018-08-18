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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2993299429952996>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1252
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
110
Гарні, "модні" МОПи
3%
40
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
265
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
86
Раціональне планування та метраж
16%
195
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
234
Якість будівництва
16%
196
Всього голосів : 1252
Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 15:17

  hume написав:
  zzzzzz написав:С1

3к - 54кв.м. стоимость 95,7 куе , жесть :mrgreen:
Сайт сделан по типильному , ни схемы этажей, ни ориентирование по сторонам света в квартире....фууу

Поэтажку многие прячут, чтоб в самом начале клиент не аху*л.

Минута юмора по теме ветки)
https://youtu.be/BfinT962Y6Q
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 15:17

  flyman написав:
  _Mykola_ написав:
  flyman написав:ой, а мені Микола розказував, шо ніззя плоским кабєлєм рабить праводку в цокалі

К сведению ВВг-нг бывает как круглый, так и плоский (в маркировке идет признак П) ;)

И, прикрепи еще в нескольких местах кабель, такое провисание это нехорошо.
Ну и распредкоробка зачем так низко?

це різєтка.

Для розетки высоко. ;)
Разве что для телевизора ;)
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 15:24

  flyman написав:
  _Mykola_ написав:К сведению ВВг-нг бывает как круглый, так и плоский (в маркировке идет признак П) ;)

И, прикрепи еще в нескольких местах кабель, такое провисание это нехорошо.
Ну и распредкоробка зачем так низко?

це різєтка.
під паталком натянута стальна провілка, от до ню буду прикру..
та чьо, тепер зачьот?

Сделано хорошо. Как для непрофессионала, довольно аккуратно. Высота розетки - отличная. Не надо нагибаться чтобы что-то включить. Все бы так делали.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 15:53

  airmax78 написав:
  flyman написав:
  _Mykola_ написав:К сведению ВВг-нг бывает как круглый, так и плоский (в маркировке идет признак П) ;)

И, прикрепи еще в нескольких местах кабель, такое провисание это нехорошо.
Ну и распредкоробка зачем так низко?

це різєтка.
під паталком натянута стальна провілка, от до ню буду прикру..
та чьо, тепер зачьот?

Сделано хорошо. Как для непрофессионала, довольно аккуратно. Высота розетки - отличная. Не надо нагибаться чтобы что-то включить. Все бы так делали.

висота обмежена тим що далі бетонні блоки, які не дуже радісно сверляцця ...
так що з часом там заведеться розпрідкоропка
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 16:25

flyman

Не мучай о.пу. купи перфоратор.
Ну хоч трошки поважай свою ж працю.
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 16:58

  flyman написав:
  Понаехал написав:
  UA написав:И это правильно.
По просьбе родственников ходил в качестве "эксперта" на просмотры квартир с ремонтом в свежих новостроях.
В 3 из 4х проводка выполнена ШВВП.

в общем случае да.
а разве ШВВП дешевле намного чем ПВС? не понимаю почему ШВВП используют... :mrgreen:
шутка

ой, а мені Микола розказував, шо ніззя плоским кабєлєм рабить праводку в цокалі
Зображення

... а чорний дріт в бік відходить, то що? - підключений ммагнітофон "Весна"? :mrgreen:
.... і що там чути про ЦА? - які тепер Мальвіни напрошуються до тебе в цоколь вкоротати сніжні вечори?...
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 17:04

"4525903:Долярчик"
  flyman написав:
  Понаехал написав:
  UA написав:И это правильно.
По просьбе родственников ходил в качестве "эксперта" на просмотры квартир с ремонтом в свежих новостроях.
В 3 из 4х проводка выполнена ШВВП.

в общем случае да.
а разве ШВВП дешевле намного чем ПВС? не понимаю почему ШВВП используют... :mrgreen:
шутка

ой, а мені Микола розказував, шо ніззя плоским кабєлєм рабить праводку в цокалі
Зображення

... а чорний дріт в бік відходить, то що? - підключений ммагнітофон "Весна"? :mrgreen:
.... і що там чути про ЦА? - які тепер Мальвіни напрошуються до тебе в цоколь вкоротати сніжні вечори?...
=====
холодильник та мікрохвильовка...
як я писав місяць чи два тому: вирішив робити проводку по стелі (Микола не проти), а не зашивати в стіни ... як кажуть "і Богу свічка, і чорту кочерга"
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 17:28

  Frant написав:
  Понаехал написав:Я не хочу в ЕС. Мне вообще не нравится в Европе.

Балабол, Ти ж лапшав, що переїхав на ПМЖ в Америку. Спалився, бідолага))))

Я в США,в чем противоречия? Я многократно писал, что ЕС мне не нравится, а США нравится. И зачем хамить?
Понаехал
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 17:36

  Kostia написав:
  Serg-ik написав:Kostia 5 лет от начала строительства до сдачи??? с марта 2016 ( факт) по 4 квартал 2021 г ( первая секция, а вторая-без срока)
Круто, Укрбуд ставит личный рекорд!
Разрешение на проведение строительных работ № 0890-Сл/Т от 11.11.2008 года

Ну зачем ты каждый раз пишешь так уверенно о том, в чем не понимаешь?

что именно я не понял?
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 17:47

  Понаехал написав:
  Васенька написав:Понаехал тобі акурт ще не довів переваги житла в Анталії?
про транспорт, плацкарт з наприклад Черкас до Одеси всього 80грн 8)

Я не хочу далеко. Меня интересует так что б на маршрутке или такси. В пределах 20 минут. Анталия не интересна. Уж лучше Канкун, чем Анталия. Но я бы хотел в Украине или РФ(или той южной части, которая остаенется после ее развала в ближайшие годы) на старости лет осесть. Надеюсь к тому времени конфликт закончится и будет дружба\жвачка.

Понаех, вы в США. Ну вот нафига вам та Одесса или постзапоребрик? Купите себе дачу на Кейпкоде - та же широта, что у Одессы, примерно тот же климат, только застройка там куда цивильнее и не море, а океан.
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