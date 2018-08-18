Додано: Чет 13 гру, 2018 18:13

airmax78 написав: Понаех, вы в США. Ну вот нафига вам та Одесса или постзапоребрик? Купите себе дачу на Кейпкоде - та же широта, что у Одессы, примерно тот же климат, только застройка там куда цивильнее и не море, а океан. Понаех, вы в США. Ну вот нафига вам та Одесса или постзапоребрик? Купите себе дачу на Кейпкоде - та же широта, что у Одессы, примерно тот же климат, только застройка там куда цивильнее и не море, а океан.

Обьяснить легко.Моя зарплатная вилка 95к-110к в год. Она и останется приблизительно такой при учете апроксимации медианной на кризисы и тд.Более 2к в месяц я не смогу отложить если не урезать себя вообще до печального уровня жизни, а при наличии 2х детей эта сумма умегьшится до 1.5к. (при учете того, что tax return и тд.).Детям нужно образование в хорошем ВУЗе.В виду того, что дочка получила уже ВНЖ я начал смотреть в сторону 529 плана о понятным причинам. И что я вижу:на 2х детей сумма удваивается. В итоге мне следующие лет 20 работать на их образование.Как результат при выхлде на пенсию я буду иметь:* сбережения 401k (около 100 в эквивеленте сегодняшних денег)* social payments from SSA около 1.2k в месяц по сегодняшнему эквивеленту.* выплаченный на 85% кредит на дом в США, который передам по наследству* 2 однушки в Киеве и Вишневом* жену, с которой сбережения общие и исходя из этого все делится на 2Как вывод, мне нужна дешовая страна где я спокойно встречу старость.Я люблю горы, море, и что б мне зубы лечили люди имеющие схожую ментальность со мной.Пока я вижу это все только в Украине и РФ.ЗЫ: выходить на пенсию я собираюсь в 55-57 ибо считаю это оптимальным возрастом.От 55 до 60 буду жить на отельные сбережения ибо выплаты 401k получу после 60 только.