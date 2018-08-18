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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 299429952996299729982999>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1252
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
110
Гарні, "модні" МОПи
3%
40
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
265
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
86
Раціональне планування та метраж
16%
195
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
234
Якість будівництва
16%
196
Всього голосів : 1252
Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 18:01

  Kostia написав:Когда Укрбуд начал заниматься этим проектом.

Вчера писал про знакомого, который устроился к одному девелоперу в оп. Зарплаты нет, 0,3% от продаж

Продал квартиру за 100куе и получил... 300 баксов. Не продал - не получил вообще ничего. Как-то грустно.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 18:03

flyman
Сделай проще и дешевле. Насобирай выброшеных ДСП от советской мебели и обрешеток из деревянного бруса (на халяву в каждом пятом дворе Киева есть, обрешетки можно начинать прямо сейчас, ДСП- придется подождать сухую погоду, то что сейчас под снегом уже разбухло и не годно к применению). Закрепи к стене брус дюбелями, поверх обшей ДСП шурупами выкрученными при разборке обрешеток. Провод будет под ДСП, экономия на штукатурке и покупке гипсокартона. Сверлить отверстие под подрозетник в бетоне не нужно - розетки и выключатели крепятся в ДСП, или накладные. Вместо подрозетников берется крышки от строительной пены. Я так себе бытовку обшил, все материалы б/у, электрика и крепеж - с демонтажа, ничего не покупалось. Металлическая крыша отлично делается из лмстов металла - боковух от выброшеных двухкамерных холодильников, но тебе это не надо.
Единственная статья расходов - доставка этого хлама на место.
v0f41k
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 18:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Kostia написав:Когда Укрбуд начал заниматься этим проектом.

инфа с ЛУНа:
в марте 2016 года начали развозить грязь по площадке
там же написано про указанные мною сроки сдачи
ТАМ ЖЕ, на ЛУНе, указано разрешение на строительство от 2008 года. Если что не так-звыняйтэ
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 18:13

  airmax78 написав:Понаех, вы в США. Ну вот нафига вам та Одесса или постзапоребрик? Купите себе дачу на Кейпкоде - та же широта, что у Одессы, примерно тот же климат, только застройка там куда цивильнее и не море, а океан.

Обьяснить легко.
Моя зарплатная вилка 95к-110к в год. Она и останется приблизительно такой при учете апроксимации медианной на кризисы и тд.
Более 2к в месяц я не смогу отложить если не урезать себя вообще до печального уровня жизни, а при наличии 2х детей эта сумма умегьшится до 1.5к. (при учете того, что tax return и тд.).
Детям нужно образование в хорошем ВУЗе.
В виду того, что дочка получила уже ВНЖ я начал смотреть в сторону 529 плана о понятным причинам. И что я вижу:
Зображення
на 2х детей сумма удваивается. В итоге мне следующие лет 20 работать на их образование.

Как результат при выхлде на пенсию я буду иметь:
* сбережения 401k (около 100 в эквивеленте сегодняшних денег)
* social payments from SSA около 1.2k в месяц по сегодняшнему эквивеленту.
* выплаченный на 85% кредит на дом в США, который передам по наследству
* 2 однушки в Киеве и Вишневом
* жену, с которой сбережения общие и исходя из этого все делится на 2 :)

Как вывод, мне нужна дешовая страна где я спокойно встречу старость.
Я люблю горы, море, и что б мне зубы лечили люди имеющие схожую ментальность со мной.

Пока я вижу это все только в Украине и РФ.

ЗЫ: выходить на пенсию я собираюсь в 55-57 ибо считаю это оптимальным возрастом.
От 55 до 60 буду жить на отельные сбережения ибо выплаты 401k получу после 60 только.
Понаехал
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 18:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Купите себе дачу на Кейпкоде - та же широта, что у Одессы, примерно тот же климат, только застройка там куда цивильнее и не море, а океан.

жизнь сцуко дорогая в сша...
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 18:35

  v0f41k написав:flyman
Сделай проще и дешевле. Насобирай выброшеных ДСП от советской мебели и обрешеток из деревянного бруса (на халяву в каждом пятом дворе Киева есть, обрешетки можно начинать прямо сейчас, ДСП- придется подождать сухую погоду, то что сейчас под снегом уже разбухло и не годно к применению). Закрепи к стене брус дюбелями, поверх обшей ДСП шурупами выкрученными при разборке обрешеток. Провод будет под ДСП, экономия на штукатурке и покупке гипсокартона. Сверлить отверстие под подрозетник в бетоне не нужно - розетки и выключатели крепятся в ДСП, или накладные. Вместо подрозетников берется крышки от строительной пены. Я так себе бытовку обшил, все материалы б/у, электрика и крепеж - с демонтажа, ничего не покупалось. Металлическая крыша отлично делается из лмстов металла - боковух от выброшеных двухкамерных холодильников, но тебе это не надо.
Единственная статья расходов - доставка этого хлама на место.

Можно "арендовать" тележку в соседнем АТБ. Расходов нет.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 18:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Понаехал написав:и что б мне зубы лечили люди имеющие схожую ментальность со мной.

неужели от1куе за пломбу для вас так дорого? :mrgreen:
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 18:39

  Понаехал написав:
  airmax78 написав:Понаех, вы в США. Ну вот нафига вам та Одесса или постзапоребрик? Купите себе дачу на Кейпкоде - та же широта, что у Одессы, примерно тот же климат, только застройка там куда цивильнее и не море, а океан.

Обьяснить легко.
Моя зарплатная вилка 95к-110к в год. Она и останется приблизительно такой при учете апроксимации медианной на кризисы и тд.
Более 2к в месяц я не смогу отложить если не урезать себя вообще до печального уровня жизни, а при наличии 2х детей эта сумма умегьшится до 1.5к. (при учете того, что tax return и тд.).
Детям нужно образование в хорошем ВУЗе.
В виду того, что дочка получила уже ВНЖ я начал смотреть в сторону 529 плана о понятным причинам. И что я вижу:
Зображення
на 2х детей сумма удваивается. В итоге мне следующие лет 20 работать на их образование.

Как результат при выхлде на пенсию я буду иметь:
* сбережения 401k (около 100 в эквивеленте сегодняшних денег)
* social payments from SSA около 1.2k в месяц по сегодняшнему эквивеленту.
* выплаченный на 85% кредит на дом в США, который передам по наследству
* 2 однушки в Киеве и Вишневом
* жену, с которой сбережения общие и исходя из этого все делится на 2 :)

Как вывод, мне нужна дешовая страна где я спокойно встречу старость.
Я люблю горы, море, и что б мне зубы лечили люди имеющие схожую ментальность со мной.

Пока я вижу это все только в Украине и РФ.

ЗЫ: выходить на пенсию я собираюсь в 55-57 ибо считаю это оптимальным возрастом.
От 55 до 60 буду жить на отельные сбережения ибо выплаты 401k получу после 60 только.


Уважаемые читатели ветки, прошу обратить внимание, как быстро взрослеет и умнеет человек, вырванный из зоны комфорта. Понаех, еще раз повторюсь: к НГ отправьте бутылку виски челу, который выпер вас из вашей конторы в Украине.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 18:43

  airmax78 написав: к НГ отправьте бутылку виски челу, который выпер вас из вашей конторы в Украине.

Зачем что-то отсылать? :) бывший непостредственный начальник уже живет в 15 минутах езды от меня :mrgreen:
Понаехал
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 18:46

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Вопрос по делу: должен ли я платить в Украине какой-то налог, если я хочу переписать как подарок квартиру на отца(не считая налога на излишние квадратные метры для него)? Сколько по времени эта процедура может занять? Хочу понимать на сколько мне отпуск брать.
Понаехал
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