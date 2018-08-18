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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 29952996299729982999>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1252
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
110
Гарні, "модні" МОПи
3%
40
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
265
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
86
Раціональне планування та метраж
16%
195
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
234
Якість будівництва
16%
196
Всього голосів : 1252
Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 18:54

  airmax78 написав:
  Kostia написав:Когда Укрбуд начал заниматься этим проектом.

Вчера писал про знакомого, который устроился к одному девелоперу в оп. Зарплаты нет, 0,3% от продаж

Продал квартиру за 100куе и получил... 300 баксов. Не продал - не получил вообще ничего. Как-то грустно.

это говорит о том что маржинальность на столько низкая что пратить зп продажнику они не могут.
в кане ставка 500долл + 1% от продаж ежемесячный бонус, на сколько я знаю
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 18:56

  airmax78 написав:
  Kostia написав:Когда Укрбуд начал заниматься этим проектом.

Вчера писал про знакомого, который устроился к одному девелоперу в оп. Зарплаты нет, 0,3% от продаж

Продал квартиру за 100куе и получил... 300 баксов. Не продал - не получил вообще ничего. Как-то грустно.


макс, ты знаешь сколько в Унике продажники получают? я сам офигел)
ставка 15000 + 40% комиссии от проданой страховки.
барышня знакомая у меня там работая с 10 до 16 ...ездит отдыхать каждый месяц на курорты, ездин на рав4 и делает ремонт в новострое :roll:
вот так вот
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 19:04

  Понаехал написав:Как результат при выхлде на пенсию я буду иметь:
* сбережения 401k (около 100 в эквивеленте сегодняшних денег)
* social payments from SSA около 1.2k в месяц по сегодняшнему эквивеленту.
* выплаченный на 85% кредит на дом в США, который передам по наследству
* 2 однушки в Киеве и Вишневом
* жену, с которой сбережения общие и исходя из этого все делится на 2 :)

Как вывод, мне нужна дешовая страна где я спокойно встречу старость.
Я люблю горы, море, и что б мне зубы лечили люди имеющие схожую ментальность со мной.

Пока я вижу это все только в Украине и РФ.

ЗЫ: выходить на пенсию я собираюсь в 55-57 ибо считаю это оптимальным возрастом.
От 55 до 60 буду жить на отельные сбережения ибо выплаты 401k получу после 60 только.

Не зрозумів. Поясніть, будь-ласка.
"Грузия мне не нравится. По сути выбор между Одессой и Махачкалой(пока к ней склоняюсь)". Я правильно прочитав назву бажаного міста "Махачкала", на Каспії ?? Солоність води - пару проміле, майже як у Дніпрі. :D Єдиний позитив - Московією там і не пахне, близько 60 чи більше кавказьких етносів. У серпні 1991 року зайшов у шортах у якомусь селещі біля Дербенту до магазину купити продукти, так місцевий аксакал ледь не покусав за зовнішній вигляд. Дивні у вас смаки.
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 19:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Немного не потеме этой ветки, но если кто че знает\думает о этом застройщике\комплекса, я бы с удовольствием почитал мысли:

https://novostroyki.lun.ua/%D0%B6%D0%BA-%D0%BB%D1%83%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA-%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0
смотрю студию самую маленькую для себя на перспективу в долгую, а в короткую под оренду.
Понаехал
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 19:13

  Serg-ik написав:
  Kostia написав:Когда Укрбуд начал заниматься этим проектом.

инфа с ЛУНа:
в марте 2016 года начали развозить грязь по площадке
там же написано про указанные мною сроки сдачи
ТАМ ЖЕ, на ЛУНе, указано разрешение на строительство от 2008 года. Если что не так-звыняйтэ

Это все равно что на луне цены смотреть
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 19:15

  ihorkyiv написав: Я правильно прочитав назву бажаного міста "Махачкала", на Каспії ?? Солоність води - пару проміле, майже як у Дніпрі. :D Єдиний позитив - Московією там і не пахне, близько 60 чи більше кавказьких етносів. У серпні 1991 року зайшов у шортах у якомусь селещі біля Дербенту до магазину купити продукти, так місцевий аксакал ледь не покусав за зовнішній вигляд. Дивні у вас смаки.

Совершенно правильно прочитали. У меня там дальняя родня да и прожил я там в сумме не один год. :) Так что для меня этот город хорошо знаком и понятен, так же как и люди. Это большой плюс. Про Московию- да, славяне(не только русские) массово выехали в 90е.
Про соль- она в разных местах разная. Возле Волги- да. Но на востоке оня такая же почти как и в Черном море.
В момент развала РФ(система там уже явно пошла в разнос) жилье там будет стоить сущие копейки. :roll:
Востаннє редагувалось Понаехал в Чет 13 гру, 2018 19:21, всього редагувалось 2 разів.
Понаехал
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 19:19

  X-Fresh написав:
  airmax78 написав:
  Kostia написав:Когда Укрбуд начал заниматься этим проектом.

Вчера писал про знакомого, который устроился к одному девелоперу в оп. Зарплаты нет, 0,3% от продаж

Продал квартиру за 100куе и получил... 300 баксов. Не продал - не получил вообще ничего. Как-то грустно.

это говорит о том что маржинальность на столько низкая что пратить зп продажнику они не могут.
в кане ставка 500долл + 1% от продаж ежемесячный бонус, на сколько я знаю

Если это так, устрой меня пожалуйста в кан, я тебе отдам всю первую зарплату
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 19:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Kostia написав:Если это так, устрой меня пожалуйста в кан, я тебе отдам всю первую зарплату

извини, я с каном связан только как покупатель квартир)
X-Fresh
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 19:20

  X-Fresh написав:а ты кем работаешь? и где в сша именно находишься?

Моя оккупация "engineer". А живу в столице - Austin TX.
Понаехал
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 19:25

  X-Fresh написав:
  Kostia написав:Если это так, устрой меня пожалуйста в кан, я тебе отдам всю первую зарплату

извини, я с каном связан только как покупатель квартир)

С моей комиссии ещё одну купишь
Kostia
 
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