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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 13 гру, 2018 19:28
Понаехал написав:
Вопрос по делу: должен ли я платить в Украине какой-то налог, если я хочу переписать как подарок квартиру на отца(не считая налога на излишние квадратные метры для него)? Сколько по времени эта процедура может занять? Хочу понимать на сколько мне отпуск брать.
По-моему, подарки между близкими родственниками налогами не облагаются. Но это не точно (в любом случае, потенциальный плательщик налога - одариваемый, но никак не даритель).
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airmax78
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Додано: Чет 13 гру, 2018 19:29
Понаехал написав: airmax78 написав:
к НГ отправьте бутылку виски челу, который выпер вас из вашей конторы в Украине.
Зачем что-то отсылать?
бывший непостредственный начальник уже живет в 15 минутах езды от меня
Только не говорите, что вы ему помогли найти работу.
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airmax78
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Додано: Чет 13 гру, 2018 19:30
airmax78 написав:
По-моему, подарки между близкими родственниками налогами не облагаются. Но это не точно (в любом случае, потенциальный плательщик налога - одариваемый, но никак не даритель).
Понял. Спасибо. Мне б понять сколько времени это занять может. Наверное поище юриста, что б проконсультироатся и созвонится.
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Понаехал
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Додано: Чет 13 гру, 2018 19:32
Блд ПЦ какой... Он даже на рендере выглядит крайне убого. Представляю, что это будет в реальной жизни. Одесские застройщики не устают бурить дно.
Понаех - ноу факинг уэй. Тем более по такой цене и в такой *опе.
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airmax78
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Додано: Чет 13 гру, 2018 19:32
Понаехал написав:
Вопрос по делу: должен ли я платить в Украине какой-то налог, если я хочу переписать как подарок квартиру на отца(не считая налога на излишние квадратные метры для него)? Сколько по времени эта процедура может занять? Хочу понимать на сколько мне отпуск брать.
Налогов нет, так как первая степень родства. Оценка тоже не нужна.
По итогу госпошлина 1% (нотариальный сбор) - этот момент надо с нотариусом проговаривать, так как по факту он должен его уплачивать из своего вознаграждения, но порой они настаивают что платите от реальной стоимости + дополнительно его услуги. В общем, как договоритесь (если свой, то цена вопроса будет минимальна).
Из расходов сейчас вроде есть еще регистрация договора в реестра.
По срокам думаю в один день можно вложиться, если с нотариусом все согласовать.
Востаннє редагувалось kbadoo
в Чет 13 гру, 2018 19:37, всього редагувалось 1 раз.
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kbadoo
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Додано: Чет 13 гру, 2018 19:34
Понаехал написав: airmax78 написав:
По-моему, подарки между близкими родственниками налогами не облагаются. Но это не точно (в любом случае, потенциальный плательщик налога - одариваемый, но никак не даритель).
Понял. Спасибо. Мне б понять сколько времени это занять может. Наверное поище юриста, что б проконсультироатся и созвонится.
налог 0%, пошлина 1%.
времени не много...если все нормально сделать. позвони нотариусу, скинь все доки и договорись на конкретное число и время
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X-Fresh
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Додано: Чет 13 гру, 2018 19:34
airmax78 написав:
Только не говорите, что вы ему помогли найти работу.
Техническо нет ибо бонус за инвайт сотрудника я не получил. На практике человек он нормальны, ушли его через короткое время после меня, решение о моем увольнении принимал в свое время не он. Выходной бонус он помог мне сделать максимальным..... А нормальному человек подсказать в какие двери постучатся, а потом пару ночей переночевать у меня(еле жену уговорил ибо снимаю пока не большие аппарты)- мне не жалко.
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Понаехал
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Додано: Чет 13 гру, 2018 19:35
airmax78 написав:
Блд ПЦ какой... Он даже на рендере выглядит крайне убого. Представляю, что это будет в реальной жизни. Одесские застройщики не устают бурить дно.
Понаех - ноу факинг уэй. Тем более по такой цене и в такой *опе.
Понял. Спасибо.
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Понаехал
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Додано: Чет 13 гру, 2018 19:36
Понаехал написав: ihorkyiv написав:
Я правильно прочитав назву бажаного міста "Махачкала", на Каспії ?? Солоність води - пару проміле, майже як у Дніпрі.
Єдиний позитив - Московією там і не пахне, близько 60 чи більше кавказьких етносів. У серпні 1991 року зайшов у шортах у якомусь селещі біля Дербенту до магазину купити продукти, так місцевий аксакал ледь не покусав за зовнішній вигляд. Дивні у вас смаки.
Совершенно правильно прочитали. У меня там дальняя родня да и прожил я там в сумме не один год.
Так что для меня этот город хорошо знаком и понятен, так же как и люди. Это большой плюс. Про Московию- да, славяне(не только русские) массово выехали в 90е.
Про соль- она в разных местах разная. Возле Волги- да. Но на востоке оня такая же почти как и в Черном море.
В момент развала РФ(система там уже явно пошла в разнос) жилье там будет стоить сущие копейки.
Ви не пояснили: * сбережения 401k (около 100 в эквивеленте сегодняшних денег).
Щодо солоності води я теж сподівався хоча б на солоність Азову, поки 24 дні не поплавав у абсолютно прісних водах на узбережжі Дагестану. ))
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ihorkyiv
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Додано: Чет 13 гру, 2018 19:36
Понаехал написав: airmax78 написав:
Только не говорите, что вы ему помогли найти работу.
Техническо нет ибо бонус за инвайт сотрудника я не получил. На практике человек он нормальны, ушли его через короткое время после меня, решение о моем увольнении принимал в свое время не он. Выходной бонус он помог мне сделать максимальным..... А нормальному человек подсказать в какие двери постучатся, а потом пару ночей переночевать у меня(еле жену уговорил ибо снимаю пока не большие аппарты)- мне не жалко.
Значит отправляйте виски тому верховному боссу, который принял это судьбоносное решение.
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airmax78
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