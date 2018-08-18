v0f41k написав:

Сделай проще и дешевле. Насобирай выброшеных ДСП от советской мебели и обрешеток из деревянного бруса (на халяву в каждом пятом дворе Киева есть, обрешетки можно начинать прямо сейчас, ДСП- придется подождать сухую погоду, то что сейчас под снегом уже разбухло и не годно к применению). Закрепи к стене брус дюбелями, поверх обшей ДСП шурупами выкрученными при разборке обрешеток. Провод будет под ДСП, экономия на штукатурке и покупке гипсокартона. Сверлить отверстие под подрозетник в бетоне не нужно - розетки и выключатели крепятся в ДСП, или накладные. Вместо подрозетников берется крышки от строительной пены. Я так себе бытовку обшил, все материалы б/у, электрика и крепеж - с демонтажа, ничего не покупалось. Металлическая крыша отлично делается из лмстов металла - боковух от выброшеных двухкамерных холодильников, но тебе это не надо.Единственная статья расходов - доставка этого хлама на место.