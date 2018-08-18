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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 299729982999300030013002>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1252
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
110
Гарні, "модні" МОПи
3%
40
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
265
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
86
Раціональне планування та метраж
16%
195
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
234
Якість будівництва
16%
196
Всього голосів : 1252
Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 19:37

  kbadoo написав:
Налогов, так как первая степень родства. Оценка тоже не нужна.

По итогу госпошлина 1% (нотариальный сбор) - этот момент надо с нотариусом проговаривать, так как по факту он должен его уплачивать из своего вознаграждения, но порой они настаивают что платите от реальной стоимости + дополнительно его услуги. В общем, как договоритесь (если свой, то цена вопроса будет минимальна).

Из расходов сейчас вроде есть еще регистрация договора в реестра.

По срокам думаю в один день можно вложиться, если с нотариусом все согласовать.

Большое спасибо.
А можеть Вы в курсе: любой ли нотариус подходит? И нужно ли согласие моей жены письменное (квартира покупалась до свадьбы и рождения детей)?
Понаехал
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 19:38

  v0f41k написав:flyman
Сделай проще и дешевле. Насобирай выброшеных ДСП от советской мебели и обрешеток из деревянного бруса (на халяву в каждом пятом дворе Киева есть, обрешетки можно начинать прямо сейчас, ДСП- придется подождать сухую погоду, то что сейчас под снегом уже разбухло и не годно к применению). Закрепи к стене брус дюбелями, поверх обшей ДСП шурупами выкрученными при разборке обрешеток. Провод будет под ДСП, экономия на штукатурке и покупке гипсокартона. Сверлить отверстие под подрозетник в бетоне не нужно - розетки и выключатели крепятся в ДСП, или накладные. Вместо подрозетников берется крышки от строительной пены. Я так себе бытовку обшил, все материалы б/у, электрика и крепеж - с демонтажа, ничего не покупалось. Металлическая крыша отлично делается из лмстов металла - боковух от выброшеных двухкамерных холодильников, но тебе это не надо.
Единственная статья расходов - доставка этого хлама на место.

статья расходов на электрику при этом увеличится причем существенно, придется проводку делать в металических трубах, потому как дсп горючий...
Флай не слушай вредных советов, а то еще пожар будет...
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 19:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kbadoo написав:40% выглядит многовато, так как далеко не каждый проект имеет такую маржинальность, но то что они неплохо могут зарабатывать - факт. Uniqa заточена на корп.клиентов в мед.страховках - подписал одну компанию на 100-200 человек, и по 1к минимум с человека в месяц. Таких парочку в год и все будет неплохо.

серьезно. я сам офигел.
я просто начал страховаться в унике, вот она мне и сделала скидку 40%, типа получит 0 грн бонуса по єтой сделке.
вот так вот
X-Fresh
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 19:41

  ihorkyiv написав:Ви не пояснили: * сбережения 401k (около 100 в эквивеленте сегодняшних денег).

не обьяснил ибо вопроса не понял.
когда стану пермаментным резидентом, откроется замечательная программа 401k https://ru.wikipedia.org/wiki/401(k). В год можно вроде до 12к долларов до налога ложить.
Но в виду того, что жизнь дрогоая штука я могу отложить следующие 20 лет только около 100к.
Ну я так планирую. Как получится- не кто не знает.
Понаехал
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 19:47

  UA написав:Мои масквабадские знакомые уверяют, что Путин начал войну в Украине, дабы переключить население с практически уже начавшейся кавказско - русской резни на бытовом уровне.

Не совсем так. Точнее вообще не так. Резни небыло и не планировалось. Относятся нормально ко всем так, кто как гость приходит и не борзеет. Вспомните вторую чеченскую войну и кто как держал оборону. Хамовитых гостей не любят не где вне зависимости от религии и национальности. А вот чистка региональных элит прошла. Это да, но тоже самое сделали во всех регионах РФ. Прикручивают гайки ибо система идет в разнос и они пытаются хоть как-то остановить это. Мне кажется не очень получается.

так что старика который живет нормально, исправно платит по счетам и любит кушать шашлыки, не кто не тронет. :D
Понаехал
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 19:48

  Понаехал написав:
  ihorkyiv написав:Ви не пояснили: * сбережения 401k (около 100 в эквивеленте сегодняшних денег).

не обьяснил ибо вопроса не понял.
когда стану пермаментным резидентом, откроется замечательная программа 401k https://ru.wikipedia.org/wiki/401(k). В год можно вроде до 12к долларов до налога ложить.
Но в виду того, что жизнь дрогоая штука я могу отложить следующие 20 лет только около 100к.
Ну я так планирую. Как получится- не кто не знает.

не понял. как єто при зп в 100к в год ты можешь откладывать всего 400 долл в месяц?(400*12*20лет=100кгрубо говоря)
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 19:50

  Понаехал написав:
  kbadoo написав:
Налогов, так как первая степень родства. Оценка тоже не нужна.

По итогу госпошлина 1% (нотариальный сбор) - этот момент надо с нотариусом проговаривать, так как по факту он должен его уплачивать из своего вознаграждения, но порой они настаивают что платите от реальной стоимости + дополнительно его услуги. В общем, как договоритесь (если свой, то цена вопроса будет минимальна).

Из расходов сейчас вроде есть еще регистрация договора в реестра.

По срокам думаю в один день можно вложиться, если с нотариусом все согласовать.

Большое спасибо.
А можеть Вы в курсе: любой ли нотариус подходит? И нужно ли согласие моей жены письменное (квартира покупалась до свадьбы и рождения детей)?


Любой, но лучше знакомый - дешевле будет для вас :)

Насколько я понимаю, то нет, но согласуйте с нотариусом заранее - у них свой мир, которым они руководствуются и некоторые ни-ни отходить от своих правил даже если они неправы.
kbadoo
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 19:51

  X-Fresh написав:не понял. как єто при зп в 100к в год ты можешь откладывать всего 400 долл в месяц?(400*12*20лет=100кгрубо говоря)

С трудом.
Ибо еще в месяц 2к надо откладывать на обучение детей. 1.5к - оренда жилья в месяц.
Гляньте оригинальный пост. Там все рассписано.
ПС.
К стати к этим 2к отчисляемым я доступа иметь не буду ибо они адресно выплачиваются при поступлении ребенка в ВУЗ. Так что это замороска финансво в долгую.
Востаннє редагувалось Понаехал в Чет 13 гру, 2018 19:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 19:52

  kbadoo написав:Любой, но лучше знакомый - дешевле будет для вас :)

большое спасибо. :)
Понаехал
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 19:52

  kbadoo написав:Оценка тоже не нужна.
По итогу госпошлина 1%...

если оценка не нужна, то от какой суммы нотариус станет считать 1%? :mrgreen:

2 Понаехал.
не забудьте показать нотариусу ваше свид-во о рождении, чтобы доказать первую линию родства.
обсудите с нотариусом вопрос отражения оценочной стоимости в договоре дарения.
это вопрос дискуссионный, есть разные мнения.
в последний раз личная практика: если нет налогов - не нужна оценка - нет 1% - но есть оплата нотариальных услуг.
для Киева средняя цена по договору дарения - 3000 грн., плюс стоимость разнообразных извлечений из реестров.
можно сразу у того же нотариуса зарегистрировать право собственности одариваемого - 2500-3000 грн.
если экономить и подавать договор дарения в любой ЦНАП, то увеличивается срок регистрации права собственности.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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