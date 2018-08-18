Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
X-Fresh написав:не понял. как єто при зп в 100к в год ты можешь откладывать всего 400 долл в месяц?(400*12*20лет=100кгрубо говоря)
С трудом. Ибо еще в месяц 2к надо откладывать на обучение детей. 1.5к - оренда жилья в месяц. Гляньте оригинальный пост. Там все рассписано. ПС. К стати к этим 2к отчисляемым я доступа иметь не буду ибо они адресно выплачиваются при поступлении ребенка в ВУЗ. Так что это замороска финансво в долгую.
не понял все равно. это какое образование ты собираешься давать за 500 000 долл? 2к*12*20лет
Yuri_T написав:не забудьте показать нотариусу ваше свид-во о рождении, чтобы доказать первую линию родства. обсудите с нотариусом вопрос отражения оценочной стоимости в договоре дарения. это вопрос дискуссионный, есть разные мнения. в последний раз личная практика: если нет налогов - не нужна оценка - нет 1% - но есть оплата нотариальных услуг. для Киева средняя цена по договору дарения - 3000 грн., плюс стоимость разнообразных извлечений из реестров. можно сразу у того же нотариуса зарегистрировать право собственности одариваемого - 2500-3000 грн. если экономить и подавать договор дарения в любой ЦНАП, то увеличивается срок регистрации права собственности.
X-Fresh написав:не понял все равно. это какое образование ты собираешься давать за 500 000 долл? 2к*12*20лет
не 20, а 16 для первого ребенка. Для понимания: For 2017-2018 academic year, average total annual charges at a four-year private college were $46,950 и это без учета оранды жилья ребенку и машины на время обучения на 2х детей - множим на 2 соответсвенно.
Понаехал написав:не 20, а 16 для первого ребенка. Для понимания: For 2017-2018 academic year, average total annual charges at a four-year private college were $46,950 и это без учета оранды жилья ребенку и машины на время обучения на 2х детей - множим на 2 соответсвенно.
а что не расматривается вариант стипендии со 100% покрытием?
ihorkyiv написав:Ви не пояснили: * сбережения 401k (около 100 в эквивеленте сегодняшних денег).
не обьяснил ибо вопроса не понял. когда стану пермаментным резидентом, откроется замечательная программа 401k https://ru.wikipedia.org/wiki/401(k). В год можно вроде до 12к долларов до налога ложить. Но в виду того, что жизнь дрогоая штука я могу отложить следующие 20 лет только около 100к. Ну я так планирую. Как получится- не кто не знает.
Дякую за роз’яснення. Так, 100 тисяч доларів - "сльози", але ви в Україні нерухомістю запаковані, і це втішає. )) Щодо процедури дарунку квартири батькові вас на форумі неправильно інформують. Податок (воєнний збір) стягнуть як раз з вас як дарувальника. Ставка оподаткування залежить також від того чи ви резидент України, чи ні. Дружіть з гуглом: оподаткування подарунків від осіб першої черги спорідненості.
kbadoo написав:Оценка тоже не нужна. По итогу госпошлина 1%...
если оценка не нужна, то от какой суммы нотариус станет считать 1%?
Вроде ж пояснил в чем прикол этого 1% там же. Это манипуляция нотариусов.
заставить чела заплатить за не нужную оценку, включить оценочную стоимость в договор дарения по первой линии и содрать лишний процент не существующей пошлины - это не манипуляция, а одесский разводняк фраера ушастого. справедливости ради, ваше пояснение так себе. не знал бы вопрос - хрен бы разобрался... без обид.
kbadoo написав:По итогу госпошлина 1% (нотариальный сбор) - этот момент надо с нотариусом проговаривать, так как по факту он должен его уплачивать из своего вознаграждения, но порой они настаивают что платите от реальной стоимости + дополнительно его услуги. В общем, как договоритесь (если свой, то цена вопроса будет минимальна).