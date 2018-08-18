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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 29982999300030013002>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1252
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
110
Гарні, "модні" МОПи
3%
40
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
265
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
86
Раціональне планування та метраж
16%
195
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
234
Якість будівництва
16%
196
Всього голосів : 1252
Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 19:54

  Понаехал написав:
  X-Fresh написав:не понял. как єто при зп в 100к в год ты можешь откладывать всего 400 долл в месяц?(400*12*20лет=100кгрубо говоря)

С трудом.
Ибо еще в месяц 2к надо откладывать на обучение детей. 1.5к - оренда жилья в месяц.
Гляньте оригинальный пост. Там все рассписано.
ПС.
К стати к этим 2к отчисляемым я доступа иметь не буду ибо они адресно выплачиваются при поступлении ребенка в ВУЗ. Так что это замороска финансво в долгую.

не понял все равно. это какое образование ты собираешься давать за 500 000 долл?
2к*12*20лет
X-Fresh
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 19:54

  Yuri_T написав:не забудьте показать нотариусу ваше свид-во о рождении, чтобы доказать первую линию родства.
обсудите с нотариусом вопрос отражения оценочной стоимости в договоре дарения.
это вопрос дискуссионный, есть разные мнения.
в последний раз личная практика: если нет налогов - не нужна оценка - нет 1% - но есть оплата нотариальных услуг.
для Киева средняя цена по договору дарения - 3000 грн., плюс стоимость разнообразных извлечений из реестров.
можно сразу у того же нотариуса зарегистрировать право собственности одариваемого - 2500-3000 грн.
если экономить и подавать договор дарения в любой ЦНАП, то увеличивается срок регистрации права собственности.

Понял. Спасибо.
Понаехал
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 19:57

  X-Fresh написав:застраховал 1 лексус новый в месяц, получил 2к долл бонуса)
красиво, че уж там


Это вы все равно чуть переборщили, но математика все равно приятнаяЖ

Lexus GS, ES, RX ~ 1.5млн., ставка 3-5% (возьмем 4% среднюю)=> 60к премия => 40% = 24к

2.5 лексуса для 2к долл бонуса:D

А красиво многие барышни живут и без того чтоб получать бонусы на работе 8)
kbadoo
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 19:58

  X-Fresh написав:не понял все равно. это какое образование ты собираешься давать за 500 000 долл?
2к*12*20лет

не 20, а 16 для первого ребенка.
Для понимания:
For 2017-2018 academic year, average total annual charges at a four-year private college were $46,950
и это без учета оранды жилья ребенку и машины на время обучения
на 2х детей - множим на 2 соответсвенно.
Понаехал
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 19:59

  Yuri_T написав:
  kbadoo написав:Оценка тоже не нужна.
По итогу госпошлина 1%...

если оценка не нужна, то от какой суммы нотариус станет считать 1%? :mrgreen:


Вроде ж пояснил в чем прикол этого 1% там же. Это манипуляция нотариусов.
kbadoo
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 20:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Понаехал написав:не 20, а 16 для первого ребенка.
Для понимания:
For 2017-2018 academic year, average total annual charges at a four-year private college were $46,950
и это без учета оранды жилья ребенку и машины на время обучения
на 2х детей - множим на 2 соответсвенно.

а что не расматривается вариант стипендии со 100% покрытием?
X-Fresh
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 20:04

  X-Fresh написав:а что не расматривается вариант стипендии со 100% покрытием?

в этом случае сбережения просто перейдут на обучение внуков
:D
мне осознанно прийдется всю жизнь эконосить и я хочу лучшего будущего детям, внукам и т.д.
Понаехал
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 20:07

  Понаехал написав:
  ihorkyiv написав:Ви не пояснили: * сбережения 401k (около 100 в эквивеленте сегодняшних денег).

не обьяснил ибо вопроса не понял.
когда стану пермаментным резидентом, откроется замечательная программа 401k https://ru.wikipedia.org/wiki/401(k). В год можно вроде до 12к долларов до налога ложить.
Но в виду того, что жизнь дрогоая штука я могу отложить следующие 20 лет только около 100к.
Ну я так планирую. Как получится- не кто не знает.

Дякую за роз’яснення. Так, 100 тисяч доларів - "сльози", але ви в Україні нерухомістю запаковані, і це втішає. )) Щодо процедури дарунку квартири батькові вас на форумі неправильно інформують. Податок (воєнний збір) стягнуть як раз з вас як дарувальника. Ставка оподаткування залежить також від того чи ви резидент України, чи ні. Дружіть з гуглом: оподаткування подарунків від осіб першої черги спорідненості.
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 20:11

  kbadoo написав:
  Yuri_T написав:
  kbadoo написав:Оценка тоже не нужна.
По итогу госпошлина 1%...

если оценка не нужна, то от какой суммы нотариус станет считать 1%? :mrgreen:

Вроде ж пояснил в чем прикол этого 1% там же. Это манипуляция нотариусов.

заставить чела заплатить за не нужную оценку, включить оценочную стоимость в договор дарения по первой линии и содрать лишний процент не существующей пошлины - это не манипуляция, а одесский разводняк фраера ушастого.
справедливости ради, ваше пояснение так себе. не знал бы вопрос - хрен бы разобрался... без обид.

  kbadoo написав:По итогу госпошлина 1% (нотариальный сбор) - этот момент надо с нотариусом проговаривать, так как по факту он должен его уплачивать из своего вознаграждения, но порой они настаивают что платите от реальной стоимости + дополнительно его услуги. В общем, как договоритесь (если свой, то цена вопроса будет минимальна).
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 20:35

  ihorkyiv написав:Податок (воєнний збір) стягнуть як раз з вас як дарувальника.

если не проводится оценка, то в договоре дарения описывается лишь объект без указания цены.
взять 1,5% от ноля не получится никак.
имхо.

зы. тема интересная, буду рад альтернативному мнению.
зыы. максов, респектов и прочих болтунов прошу не тревожиться.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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