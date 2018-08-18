Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Yuri_T написав:заставить чела заплатить за не нужную оценку, включить оценочную стоимость в договор дарения по первой линии и содрать лишний процент не существующей пошлины - это не манипуляция, а одесский разводняк фраера ушастого. справедливости ради, ваше пояснение так себе. не знал бы вопрос - хрен бы разобрался... без обид.
Когда была подобная ситуация (было дарение квартиры, которая до этого была также подарена) - оценку делать не заставляли, но стоимость вставить в договор все-таки говорили. 1% от этой суммы заплатить предлагали 2 из 4 нотариусов, с которыми был разговор про сделку.
Yuri_T написав:если не проводится оценка, то в договоре дарения описывается лишь объект без указания цены.взять 1,5% от ноля не получится никак.имхо. зы. тема интересная, буду рад альтернативному мнению. зыы. максов, респектов и прочих болтунов прошу не тревожиться.
Нам в договоре написали: Дар сторони оцінюють у сумі Х грн. Так обошлись мы без оценщиков. Правда, этого нотариуса я нашёл после 3-4 визитов к другим - тем подавай оценку и никак иначе... Но иначе - есть