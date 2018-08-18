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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2999300030013002>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1252
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
110
Гарні, "модні" МОПи
3%
40
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
265
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
86
Раціональне планування та метраж
16%
195
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
234
Якість будівництва
16%
196
Всього голосів : 1252
Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 20:39

  Yuri_T написав:
  ihorkyiv написав:Податок (воєнний збір) стягнуть як раз з вас як дарувальника.

если не проводится оценка, то в договоре дарения описывается лишь объект без указания цены.
взять 1,5% от ноля не получится никак.
имхо.

зы. тема интересная, буду рад альтернативному мнению.
зыы. максов, респектов и прочих болтунов прошу не тревожиться.

что ті нищеброд собрался дарить что так возбудился от єто темі? :mrgreen:
X-Fresh
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 20:40

Колеги, щоб не заплутатися, треба дарувальнику самому уважно читати законодавство і роз’яснення, бо ми зараз нарадимо )): https://www.pravoconsult.com.ua/oberezh ... aruvannya/
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 20:42

  X-Fresh написав:что ті нищеброд собрался дарить что так возбудился от єто темі? :mrgreen:

ты сегодня в образе абхазца вещаешь?
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 20:44

  Yuri_T написав:заставить чела заплатить за не нужную оценку, включить оценочную стоимость в договор дарения по первой линии и содрать лишний процент не существующей пошлины - это не манипуляция, а одесский разводняк фраера ушастого.
справедливости ради, ваше пояснение так себе. не знал бы вопрос - хрен бы разобрался... без обид.

Когда была подобная ситуация (было дарение квартиры, которая до этого была также подарена) - оценку делать не заставляли, но стоимость вставить в договор все-таки говорили. 1% от этой суммы заплатить предлагали 2 из 4 нотариусов, с которыми был разговор про сделку.

Если непонятно донес, извиняюсь.
kbadoo
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 20:46

  Yuri_T написав:
  X-Fresh написав:что ті нищеброд собрался дарить что так возбудился от єто темі? :mrgreen:

ты сегодня в образе абхазца вещаешь?

ты снова ахинею несешь? уже бухнул?
X-Fresh
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 20:53

  kbadoo написав:Если непонятно донес, извиняюсь.

какие могут быть извинения.
обсуждаем вопрос, не более.
человеку нужно почитать, сформировать мнение и продавливать нотариуса на свой сценарий с минимальными потерями.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 20:55

  X-Fresh написав:
  Yuri_T написав:
  X-Fresh написав:что ті нищеброд собрался дарить что так возбудился от єто темі? :mrgreen:

ты сегодня в образе абхазца вещаешь?

ты снова ахинею несешь? уже бухнул?

перечитай самого себя чуть выше :)
как у тебя в этом году дела? соседи достаточно греют?
ты с ними построже... :mrgreen:
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 21:01

  Yuri_T написав:как у тебя в этом году дела? соседи достаточно греют?
ты с ними построже... :mrgreen:

батареи в этом году еще не включал
и магниты на счетчиках воды хорошо держаться
а ты шо? всю зп на комуналку тратишь?)
X-Fresh
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 21:08

  X-Fresh написав:батареи в этом году еще не включал
и магниты на счетчиках воды хорошо держаться

ты по этажам походи, детские самокаты часто стоят без присмотра.
десяток загонишь на OLX - наскребёшь на водилу жене
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 21:10

  Yuri_T написав:если не проводится оценка, то в договоре дарения описывается лишь объект без указания цены.взять 1,5% от ноля не получится никак.имхо.
зы. тема интересная, буду рад альтернативному мнению.
зыы. максов, респектов и прочих болтунов прошу не тревожиться.

Нам в договоре написали: Дар сторони оцінюють у сумі Х грн.
Так обошлись мы без оценщиков. Правда, этого нотариуса я нашёл после 3-4 визитов к другим - тем подавай оценку и никак иначе... Но иначе - есть :)
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