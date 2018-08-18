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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3000300130023003>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1252
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
110
Гарні, "модні" МОПи
3%
40
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
265
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
86
Раціональне планування та метраж
16%
195
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
234
Якість будівництва
16%
196
Всього голосів : 1252
Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 21:24

  Yuri_T написав:
  X-Fresh написав:мои самокаты, санки и велобеги тоже стоят на этаже и все ок.

ты не спеши с выводами. соседи просто пока не вкурили, как именно ты их прокидываешь с отоплением который год...

когда они вкурят, я буду уже в башнях таряна обогреваться :mrgreen:
X-Fresh
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 21:29

  X-Fresh написав:когда они вкурят, я буду уже в башнях таряна обогреваться :mrgreen:

охотно тебе верю.
но ты за своими bmc таки приглядывай, из одессы не только няшечные максики приезжают...
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 21:30

  Yuri_T написав:человеку нужно почитать, сформировать мнение и продавливать нотариуса на свой сценарий с минимальными потерями.

совершенно верно. :)
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 21:31

  X-Fresh написав:когда они вкурят, я буду уже в башнях таряна обогреваться :mrgreen:

А прикинь рядом будет жить такой же X-Fresh-2 ? :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 21:47

  zzzzzz написав:
  X-Fresh написав:когда они вкурят, я буду уже в башнях таряна обогреваться :mrgreen:

А прикинь рядом будет жить такой же X-Fresh-2 ? :mrgreen:

и шо7 в ЦП так отапливают коридор что (там +27) что там вообще можно никогда не топить
X-Fresh
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 21:52

  X-Fresh написав:
  zzzzzz написав:
  X-Fresh написав:когда они вкурят, я буду уже в башнях таряна обогреваться :mrgreen:

А прикинь рядом будет жить такой же X-Fresh-2 ? :mrgreen:

и шо7 в ЦП так отапливают коридор что (там +27) что там вообще можно никогда не топить


Ну и зачем тебе тарьян ? бери ЦП )
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 22:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zzzzzz написав:Ну и зачем тебе тарьян ? бери ЦП )

зужжжжащий, ТТ и ЦП это разные планеты, но тебе в силу альтернативного мышления(слабоумия) увы этого не понять...
:shock:
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 22:11

  Yuri_T написав:
  морда написав:
  Yuri_T написав:если не проводится оценка, то в договоре дарения описывается лишь объект без указания цены.взять 1,5% от ноля не получится никак.имхо.
зы. тема интересная, буду рад альтернативному мнению.

... Но иначе - есть :)

по военному сбору что думаете в таком случае?

меня интересовала комплексная цена операции ..
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 22:13

  zzzzzz написав:
Ну и зачем тебе тарьян ? бери ЦП )

цп надоел
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 22:14

  Прохожий написав:
  zzzzzz написав:Ну и зачем тебе тарьян ? бери ЦП )

зужжжжащий, ТТ и ЦП это разные планеты, но тебе в силу альтернативного мышления(слабоумия) увы этого не понять...
:shock:

Одного бана за хамство было мало?
Очень умные не понимают за что в бан улетают?
Живите своим умом!
zzzzzz
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